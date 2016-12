Genova: al via il Festival dello Sport

10:50 - Dal 12 giugno al 13 luglio, periodo che coincide con i Mondiali di calcio in Brasile, il Palasport della Fiera di Genova è pronto a trasformarsi in una vera e propria città dello sport: trentuno giorni no stop dedicati al divertimento e alle discipline sportive più differenti.

Tante le attività previste: non solo sport tradizionali come il tennis, il beach soccer e i tornei di calcio a 7, ma anche discipline nuove di zecca, a cominciare dal foot golf, mix tra l’eleganza del golf e la passione per il calcio: la partita si gioca secondo le regole del golf, ma usando un pallone da calcio da spingere in buca. Allo stesso tempo, per chi volesse dedicarsi al golf tradizionale è disponibile un campo pratica per imparare a giocare a golf. Visti i calori estivi, non può mancare una vasca per immergersi in compagnia di sub professionisti che insegnano ai bambini il diving.



Divertimento assicurato anche con le esibizioni dei campioni di bike sul percorso attrezzato all’interno del Padiglione S, mentre gli amanti del fitness, delle arti marziali, del taekwondo e della boxe trovano uno spazio tutto per loro. Per i bambini è stata creata un’area ludica con possibilità di divertirsi al ritmo di sfide di go-kart, calcio balilla umano, water ball. Ci sono poi i giochi gonfiabili i trampolini elastici e i quad elettrici. Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, invece, sono stati studiati “camp sportivi” e “Junior Academy” tenuti da istruttori qualificati per apprendere i valori dell’educazione sportiva, alimentare e comportamentale.



Ogni giorno vengono proiettate su un maxischermo le sfide più belle dei Mondiali di calcio, per fare insieme il tifo per la Nazionale e per le formazioni più agguerrite.



Ma in fiera non si trova solo lo sport: i visitatori possono approfittare di un ricco programma di appuntamenti musicali e di serate enogastronomiche legate alle nazioni che si sfidano, partita dopo partita, in Brasile.



In questa prima edizione del Festival dello Sport non manca l’aspetto benefico. I fondi raccolti grazie alle offerte libere di partecipanti e visitatori saranno utilizzati per una raccolta di generi alimentari di prima necessità a favore delle alle popolazioni bisognose seguite dalle missioni di “Music for Peace”.

Il programma completo della manifestazione si troca in Rete all'indirizzo www.portoantico.it

Per conoscere le condizione meteorologiche in tempo reale, visita www.meteo.it.