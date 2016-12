Gardaland: una giornata con Prezzemolo

10:11 - Il Parco Divertimenti Gardaland è una delle mete "classiche" per una giornata all'aria aperta e per una fantastica avventura. Tutte da scoprire sono le novità 2014: Prezzemolo Land, il nuovo e colorato mondo di giochi dedicato ai più piccoli, gli show indoor e outdoor, oltre alle classiche attrazioni adrenaliniche adorate dai teen agers.

Prezzemolo Land è una colorata area di 1.000 metri quadrati di puro divertimento, dominati da un fiabesco grande castello medievale circondato da spassosi scivoli bagnati e da altri emozionanti giochi d’acqua. Ma non solo! Ci sono gigantesche macchine volanti, grandi tavolozze di colori, ingranaggi, allegre catapulte, acrobatici tappeti elastici, torri, ponti, rampe, corde, pedane e mille altre sorprese. Persino un planetario con tanto di rosa dei venti e un grande sistema solare sul tetto. L'area giochi propone anche un comodo spazio ristoro a forma di ingranaggio dove, all’ombra di fresche piante, grandi e bambini possono godersi una vasta scelta di granite, frutta caramellata, snack e bibite. Inoltre, mentre i bambini giocano, gli adulti possono approfitare della connessione Wi-Fi gratuita.



I più grandicelli, invece, possono godersi le attrazioni adrenaliniche ormai "classiche": le montagne russe alate Raptor, il rollercoaster mozzafiato Blue Tornado o lo scenografico Fuga da Atlantide. Per tutta la famiglia, ci sono le attrazioni Adventure come Jungle Rapids o il family rollercoaster Mammut.



Gardaland propone inoltre tante offerte vantaggiose, consultabili sul sito www.gardaland.it: tra queste, diversi tipi di abbonamento stagionale e uno sconto speciale se si acquista online il biglietto di ingresso decidendo in anticipo la data della visita.

