Gardaland: tutti svegli fino a tardi con la Notte Bianca

15:43 - Il Parco Divertimenti Gardaland, venerdì 27 giugno inaugura in grande stile la stagione estiva, accogliendo i suoi ospiti con una Notte Bianca d’eccezione. Si tira tardi fino alle 3 del mattino all’insegna di musica, spettacoli e scintillanti fuochi d’artificio.

Durante la serata, Piazza Valle dei Re si trasforma in una vera e propria discoteca a cielo aperto: si iniziano le danze con la musica progressive di Hyenas Bro e quella house di Yaya Dj, per finire con l’animazione degli EIFFEL 65, il celebre gruppo italiano che ha fatto ballare i dance floor più cool in Italia vendendo milioni di album. La colonna sonora della serata è poi arricchita dal dj set di Marco Cavax, resident del Papeete Beach di Milano Marittima e protagonista in molti club italiani ed europei, in consolle dalle 22.00 nella Red Bull Arena, aperta dalle 18.00 alle 3.00 con musica e drink.



Un altro appuntamento imperdibile, sempre nella suggestiva cornice della Piazza Valle dei Re, è il nuovissimo show intitolato “L’emozione di Gardaland” che porta nel Parco le immagini in 3D proiettate nella cornice della splendida piazza. Uno spettacolo mozzafiato che accompagna il pubblico in un meraviglioso viaggio sospeso tra l’emozione di un sogno e la realtà.



Infine, per celebrare il clima dei Mondiali di calcio una travolgente parata brasiliana diretta da Prezzemolo guida gli ospiti in piena atmosfera carioca. Inoltre, per chi proprio non può fare a meno del pallone, ci sarà la possibilità di prendere parte ad avvincenti match di calcetto e calcio balilla umano.



Naturalmente, a fare da cornice all’evento, ci sono le innumerevoli attrazioni del Parco, con tutti i giochi adrenalinici e quelli per la famiglie, rigorosamente by night. Per partecipare alla Notte Bianca ci sono tariffe promozionali, con ingresso a partire dalle ore 18 da 20 Euro a persona, acquistabile anche online.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.gardaland.it.

