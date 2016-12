24 marzo 2014 Gardaland riapre le porte del divertimento Tra novità e dolcezza il celebre parco dal 1° aprile è pronto a far volare la vostra fantasia. Tweet google 0 Invia ad un amico

11:29 - C’è grande fermento a Gardaland per l’apertura della stagione 2014 che prende il via il prossimo 1° aprile: il Parco è interamente fruibile nella totalità delle sue attrazioni. La novità 2014 è Prezzemolo Land, un nuovo parco giochi tutto da scoprire dedicato ai più piccoli, ed Eurochocolate, il festival del cioccolato che addolcisce le atmosfere nelle prime due settimane del mese di aprile.

Prezzemolo Land è il nuovissimo castello medievale della simpatica mascotte, circondato da scivoli e da giochi d’acqua. È uno spazio dotato di fantastici giochi, vere e proprie invenzioni tutte da scoprire e da provare, come la Catapulta e le Tavolozze di Colori, dove i bambini possono mettersi alla prova su divertenti discese, ponti in corda sospesi nell’aria e strutture sulle quali arrampicarsi. Sorprendente anche la Macchina Volante e il Planetario, una macchina dello spazio e del tempo che svetta su una collina, dalla quale ammirare la volta celeste: più di 1.000 metri quadrati di puro divertimento danno vita a un fantastico mondo dove i sogni dei bambini diventano realtà. A completare questa isola c'è un’ampia area ristoro a forma di ingranaggio dove, all’ombra di fresche piante, è possibile rilassarsi e gustare tra una vasta scelta di granite, frutta caramellata, snack e bibite.



Ma le sorprese che Gardaland propone non finiscono qui. Dopo il successo della scorsa edizione, da martedì 1 a domenica 13 aprile, torna l’atteso appuntamento con Eurochocolate, il più grande festival internazionale dedicato al cioccolato. In attesa delle festività pasquali, l’originale claim di questa edizione è “A passo d’uovo” con un evidente richiamo al dolce simbolo della Pasqua, l’uovo di cioccolato, e alla possibilità, percorrendo il Parco e godendo di tutte le sue attrazioni, di apprezzare tantissime attività a tema goloso, e gustare un’ampia varietà di deliziose proposte.



All’insegna del clima burlesco che caratterizza il 1° di aprile, il primo giorno di apertura gli ospiti sono accolti da scherzi inaspettati e dolci sorprese e possono inoltre partecipare a un concorso che ha come protagonista un maxi Uovo di cioccolato di oltre 2 metri. Tantissime le attività ludiche: dal “Castello dalle Uova d’Oro” con i forzieri per la ricerca della chiave per aprire il maniero, al simpaticissimo “Chocogalline in fuga”, dal “Chocobowling” con i birilli trasformati in uova di cioccolato a “Pesca golosa” e “Pasquale il coniglio”: tutti i giochi danno la possibilità di vincere prelibati assaggi di cioccolato. Inoltre, numerose attività ludico-didattiche come laboratori creativi e manipolativi dedicati ai più piccoli.

Per rendere ancora più appetitosa la visita, si può approfittare delle numerose promozioni alle quali sono dedicate alcune giornate di primavera: per conoscerle, consultare il sito www.gardaland.it