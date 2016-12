Fughe romantiche: gli eventi da vivere in due

12:29 -

Ancora pochi giorni ed è San Valentino! Se ancora siete indecisi su dove o come festeggiare questo giorno così speciale non vi preoccupate, prendete carta e penna e date un’occhiata qui di seguito, le idee non mancano!

SAN VALENTINO: TANTE IDEE ORIGINALI PER VIVERLO - Immaginate il vostro 14 febbraio da una prospettiva diciamo “alta”? Bene allora preparate i bagagli e dirigetevi verso la Valle d’Aosta. Qui, infatti, si terrà la manifestazione "San Valentino in mongolfiera, l'Amore è nell'aria" dal 14 al 16 febbraio. Voli speciali in mongolfiera partiranno da Aosta per dare a tutti gli innamorati la possibilità di festeggiare in modo originale il loro giorno. Questi i giorni e gli orari dei decolli in mongolfiera: il 14 febbraio ore 9:00-10:00 Piazza Chanoux Aosta e dal prato adiacente la rotonda di Via Chambery; il 15 febbraio alle ore 9:00-10:00 Piazza Chanoux Aosta e dal prato adiacente la rotonda di Via Chambery mentre il 16 febbraio i voli partiranno alle ore 9:00-10:00 dalla Piazza Chanoux Aosta e dal prato adiacente la rotonda di Via Chambery.



Se invece preferite un San Valentino più classico la vostra meta è l’area turistica Bolzano Vigneti e Dolomiti dove potrete andare alla scoperta di affascinanti castelli, in un’atmosfera che combina relax, paesaggi da fiaba e benessere. In più proprio in onore della festa dell’amore sono previste delle visite ai Luoghi dell’Amore con un itinerario ad hoc nella città di Bolzano dal 14 al 16 febbraio. Gli itinerari romantici sono due: il primo parte dal cuore della città, piazza Walther, dove si trova la statua di Walther von der Vogelweide, il più grande poeta dell’amore della lirica medioevale tedesca: è un percorso tra botteghe, palazzi storici e vecchie strade. E poi Palais Campofranco, il Duomo e il Palazzo Mercantile – dove alla matinée di domenica viene organizzato un concerto jazz – l’Antico Municipio e i sottopassaggi dei Portici; via della Roggia e via Conciapelli, luoghi di amori proibiti; Castel Mareccio che custodisce la storia d’amore di Clara (una leggenda dice che ancora oggi il suo fantasma vaghi tra le sale del castello); il Museo Civico, la passeggiata del Lungo Talvera fino ad arrivare a Castel Roncolo, “il maniero illustrato”.



Il secondo percorso, invece, è un cammino nella natura tra le pendici del Colle, a sud della città verso il Virgolo, balza rocciosa da cui si gode un bel panorama. Nel percorso si toccano la Chiesa del Calvario, la Chiesa romanica di S. Vigilio e Castel Flavon. Tutti i “luoghi dell’amore” possono essere visitati gratuitamente con guide esperte, a pagamento solo l’ingresso al Museo Mercantile e a Castel Roncolo. Mentre se desiderate vivere un San Valentino tra vigneti, buoni sapori e sport la zona nei dintorni di Bolzano è perfetta. Per tutti coloro che si amano c’è infatti il pacchetto “Bolzano Vigneti e Dolomiti per innamorati” che combina l’esplorazione guidata del territorio – insieme alla guida Oswald Stimpfl – a un massaggio con olio di Pino Mugo Sarentino presso il centro Benessere Alpino Eschgfeller, proprio in Val Sarentino. Prezzo per 3 pernottamenti da 138,50 euro per persona.