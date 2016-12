Fucecchio: il Palio e tanti buoni sapori

06:00 - E’ molto più di una gara di destrezza a cavallo, ma un rito che unisce un’intera città e un evento spettacolare frutto di mesi di impegno e lavoro. E’ il Palio di Fucecchio, il suggestivo borgo in provincia di Firenze, in programma domenica 18 maggio, una tradizione che affonda le sue radici nel passato e che per un’intera settimana anima questo splendido paese. La manifestazione si rinnova dal 1981 in forma moderna e attira ogni anno migliaia di visitatori.

La corsa si svolge nella “Buca del Palio” ed è preceduta da un corteo storico fra i più spettacolari d’Italia. La settimana che precede la corsa è scandita da momenti molto suggestivi, come i giochi medievali tra i bambini, la presentazione del “cencio”, “la tratta” e le cene della vigilia. La rivalità tra le dodici contrade è palpabile e si respira in ogni angolo, nelle strade e nelle taverne, ma la magia del Palio sta proprio nella sua capacità di unire e coinvolgere l’intero territorio:



Il corteo storico che apre la giornata del 18 maggio, ad esempio, è il frutto di un anno di duro lavoro: centinaia di persone lavorano per allestire i costumi e per organizzare le coreografie dei 1.200 figuranti: ogni Contrada propone la rievocazione di un momento della storia del paese, con lo sfoggio di magnifici costumi medievali – scrupolosamente ricamati a mano dalle sarte - che raffigurano arti e mestieri del periodo prescelto; il corteo è chiuso da un gruppo di dodici figuranti che accompagnano il “cencio”, ovvero il drappo dipinto che ogni anno viene realizzato da un artista diverso. Nel pomeriggio ci si sposta alla “Buca del Palio” per il momento più importante: la corsa dei cavalli mezzosangue. Lungo la pista ad anello in sabbia, nel breve lasso di tempo che occorre per compiere i due giri previsti, in un tifo incandescente e in un tripudio di suoni e colori ci si gioca un anno di lavoro, sudore e speranze.



Il Palio di Fucecchio è anche la ghiotta occasione per gustare i piatti tipici della tradizione: proposte nelle taverne e in occasione delle caratteristiche “cene della vigilia”. Tra le prelibatezze da non perdere ci sono la zuppa di pane di Fucecchio, realizzata con pane toscano raffermo al quale vengono uniti fagioli cannellini, cavolo verza, pomodoro, verdure varie e timo, da consumare ancora calda nella classica terrina di coccio. Oppure i fegatelli fucecchiesi, preparati infilzando la carne non tritata con un rametto di finocchio e utilizzando non solo il fegato, ma anche il magro del suino, tuffati nello strutto come da tradizione contadina. Una vera e propria rarità è il germano reale in umido del Padule di Fucecchio.



Il programma dei festeggiamenti prevede, martedì 13 la presentazione del “cencio” in piazza Vittorio Veneto mentre il giorno successivo è la volta della “tratta” dei cavalli. E così, tra le prove alla “buca del Palio”, l’iscrizione dei fantini e le cene della vigilia, in un clima di trepidante attesa tutto il paese attende la gara del 18 maggio.



Fucecchio, edificata sulla riva destra del fiume Arno, al confine tra le province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, è famosa per aver dato i natali nel 1909 al giornalista Indro Montanelli. L’antico Palazzo della Volta ospita la Fondazione a lui intitolata, dove è possibile ammirare gli arredi dei suoi uffici e la celebre macchina da scrivere “Lettera 22”. Il centro del paese si sviluppa intorno al Poggio Salamartano, il polo religioso, con la Chiesa di San Salvatore e la Collegiata di San Giovanni Battista.

Per gli amanti della natura, oltre alle colline delle Cerbaie, è di grande interesse il Padule di Fucecchio, che con i suoi 1.800 ettari di estensione rappresenta la più grande distesa palustre interna italiana ed una tra le più importanti zone umide della Toscana.



