Friuli: tutti in festa per il San Daniele

14:12 - Un luogo magico, un prosciutto unico e vini eccellenti: siamo a San Daniele del Friuli per “Aria di Festa”, la grande manifestazione che celebra il suo prosciutto, uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo. L’appuntamento è nella città in provincia di Udine da venerdì 27 a lunedì 30 giugno, in un crescendo di sapori e di buon vivere. La manifestazione, giunta alla sua edizione numero 30, oltre che occasione per godersi la bontà del prodotto, è anche il momento giusto per scoprire le caratteristiche che lo rendono unico, visitando i prosciuttifici, partecipando a una degustazione guidata e scoprendo il modo più corretto per tagliarlo, conservarlo e usarlo in cucina.

A far compagnia al San Daniele ci sono molti altri buoni sapori a marchio DOP e IGP. Tra questi l’Aceto Balsamico di Modena, il Gorgonzola, il Grana Padano, la Mozzarella di Bufala Campana, alcuni grandi oli extravergine d’oliva, il Pomodoro di Pachino, il Pane di Altamura e molti altri ancora. Oltre a conoscere più da vicino questi deliziosi prodotti, la festa è anche l’occasione per apprezzarne i metodi di lavorazione, la loro totale naturalità e il controllo della filiera, rigorosamente italiana.



Il San Daniele diventa anche sinonimo di buon vivere: sabato 28 giugno al Parco del Castello, sette artisti tracciano “l’elogio del prosciutto” e ne celebrano l’insostenibile forza di attrazione. Tra loro spiccano il celebre “giocatore di parole” Stefano Bartezzaghi, il cabarettista Leonardo Manera, l’interprete dell’improvvisazione vocale Gegé Telesforo, la scrittrice Antonella Sbuelz, il critico teatrale Masolino d’Amico, il duo cabarettistico Andrea Collavino e Piero Sidoti, e il medioevalista Angelo Floramo; tutti sono chiamati a raccontare, tra musica e poesia, la loro idea del buon vivere e del buon prosciutto.



Una festa nella festa è proposta dai vini presenti alla manifestazione, con l’enoteca, collocata in Piazza Castello, di Friulano & Friends, con un’ampia scelta di vini in degustazione e con il Barolo in qualità di ospite d’onore.

Tra le diverse iniziative, segnaliamo ancora le degustazioni guidate, i corsi di cucina, le visite ai prosciuttifici, i concerti in piazza, gli itinerari alla scoperta del territorio, a piedi e in bicicletta. Ci sono poi aperitivi e brunch e, per i bambini, la fattoria didattica.



Tutte le informazioni e il programma completo sono sul sito Internet www.ariadifesta.it

