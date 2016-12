Franciacorta: protagonista il tartufo

13:01 - Che la Franciacorta sia terra di grandi vini è cosa nota. Meno risaputo è il fatto che sia anche zona di produzione di pregiati tartufi. La lacuna viene colmata dalla “Prima mostra mercato del Tartufo Città di Rovato e della Franciacorta”, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio nel palazzo municipale di Rovato e nelle vie immediatamente adiacenti.

“Tartufai bresciani”. Durante l’intensa due giorni è possibile documentarsi sul pregiato prodotto della terra, che attualmente in Franciacorta è raccolto in una ventina di siti, ma di cui in zona sta cominciando la coltivazione, grazie alle conoscenze e agli sforzi dell’associazione “Tartufai bresciani”, presieduta da Virgilio Vezzola. “I tartufi bresciani e franciacortini sono ottimi, hanno profumo e persistenza – dice Viriglio Vezzola – i siti dove raccoglierli sono diversi. È anche possibile coltivarli. Se ne parlerà nel convegno “Il tartufo estivo”.



“Esperienze didattiche di coltivazione”, in programma in Municipio a Rovato questo sabato alle 20,30. Subito dopo l’incontro proponiamo una degustazione che mostra come i nostri tartufi non hanno nulla da invidiare a quelli di altre zone”. La manifestazione entra nel suo clou la domenica mattina a partire dalle dieci. Dopo il taglio del nastro aprono i banchi di vendita dei tartufai bresciani. Vengono allestiti anche angoli dedicati agli altri prodotti tipici del territorio. Non solo: in Municipio trova spazio la mostra dei tartufi a cui è abbinata quella di libri sul pregiato tubero, sulla sua raccolta e coltivazione. Alle 17, sugli spalti della città viene effettuata una gara tra cani da tartufo. Alle 20, sotto i portici del palazzo comunale, si tiene la degustazione di pennette condite, naturalmente, con il tartufo.



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Sabato 12 luglio

19,30 inaugurazione Mostra Mercato

20,30 saluto del cavalier Pierino Danesi, ideatore della manifestazione e convegno: Il tartufo estivo, esperienze didattiche di coltivazione”

21,30 chiusura convegno

21,40 degustazione di prodotti a base di tartufo

Domenica 13 luglio

10,00 taglio del nastro con la partecipazione del Civico Corpo Bandistico Luigi Pezzana, apertura Mostra Mercato e banchi di vendita. Esposizione e vendita di prodotti tipici bresciani Nei locali del palazzo municipale sono esposti tartufi libri e materiale a tema. Saranno anche proiettati video.

17,00 dimostrazione pratica e gara ricerca cani da tartufo

19,00 premiazioni

20,00 degustazione gratis di pennette al tartufo offerta dall’associazione “Tartufai Bresciani” e dal pastificio Valdigrano