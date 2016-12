Franciacorta: in Lombardia sapori in festa

12:44 - Sabato 14 e domenica 15 giugno si svolge l’edizione 2014 di Franciacortando, la festa di inizio estate organizzata dalla Strada del Franciacorta, che come di consueto anima questa parte di Lombardia, compresa tra Brescia e le sponde meridionali del Lago di Iseo. E’ una terra di grandi vini, ma anche più in generale di buoni sapori: il leit motiv della kermesse di quest’anno è lo Street Food d’autore, rivisto e interpretato da sette noti chef stellati italiani, ospitati da altrettanti cappelli bianchi franciacortini.

Lo Street Food, o cibo di strada, secondo la Fao è “costituito da quegli alimenti, incluse le bevande, già pronti per il consumo, che sono venduti, e spesso anche preparati, soprattutto in strada o in altri luoghi pubblici come mercatini o fiere, anche da commercianti ambulanti, spesso su un banchetto provvisorio, ma anche da furgoni o carretti ambulanti”

Ciascuna coppia di maghi della cucina è chiamata a proporre al pubblico piatti reinterpretati secondo le regole di questo particolare modo di mangiare, serviti in sette luoghi “magici” lungo la Strada del Franciacorta. Sempre sette sono le tappe tematiche di Franciacortando 2014 (Baby, Social, Books, Kitchen, Green, Music, Sport), collegate tra loro da un servizio di bus navetta che accompagna i visitatori nei punti di visita, nei luoghi dedicati allo Street Food, nelle cantine e nelle aziende di prodotti tipici, in cui godersi grappe e vini, ma anche salumi e formaggi, secondo percorsi di visita e di degustazione appositamente studiati.



Tra i diversi eventi in programma, segnaliamo l'approfondimento dedicato al panino imbottito italiano in chiave "gourmet" proposto da "Bread Religion": presso lo stand del Molino Quaglia,lazienda veneta leader in Italia nella produzione di farine macinate a pietra con grano 100% italiano (linea Petra), si parla dei benefici di un'alimentazione che nasce da una farina completa e nutriente per diventare panino o focaccia farcita in abbinamento con ingredienti di prima scelta e si impara a utilizzarla nel workshop tenuto dal panettiere bresciano Paolo Piantoni. Info sul sito www.breadreligion.com.



Nella giornata di sabato 14 giugno dalle 12.00 alle 18.00 ogni coppia di chef presenta la propria personale reinterpretazione di alcuni piatti tipici della Franciacorta in chiave "Cibo di Strada, o utilizzerà per prepararla prodotti del territorio da riscoprire e valorizzare. A ciascun piatto viene abbinato un calice di Franciacorta Brut. Il costo della degustazione del piatto Street Food con piccolo dolce e calice di Franciacorta Brut è di 10 €. In ricordo della giornata, il calice viene offerto in omaggio.



Le location che ospitano le degustazioni, ciascuna dedicata a un tema, e animata da una serie di eventi, sono le seguenti:

Baby - Parco Segafieni a Paratico – Chef: Christian e Manuel Costardi del Ristorante Christian e Manuel di Vercelli - Alessandro Cappotto di Villa Calini di Coccaglio

Social - Piazza Garibaldi a Iseo – Chef: Aurora Mazzucchelli del Ristorante Marconi di Sasso Marconi - Gianpaolo Zanardi dell’Araba Fenice di Iseo

Books - Palazzo Torri a Corte Franca- Davide Scabin del Combal.zero di Rivoli - Stefano Cerveni delle Due Colombe Ristorante al Borgo Antico di Borgonato di Cortefranca

Kitchen - Palazzo Cavalleri a Erbusco – Marco Stabile dell’Ora d’aria di Firenze - Augusto Pasini di Lanzani Bottega & Bistrot di Brescia

Green -Maglio di Ome Giuseppe Iannotti del Kresios di Telese Terme –Marco Pelizzari del Cappuccini Resort di Cologne

Music - Löc de la Begia a Gussago- Emanuele Scarello de Agli Amici di Godia - Vittorio Fusari della Dispensa Pani e Vini di Torbiato di Adro

Sport - Centro Ippico Ambassador a Provaglio d’Iseo – Igles Corelli dell’ Atman di Pescia - Fabrizio Albini della Locanda Quattro Terre di Corte Franca



Domenica 15 giugno Street Food e buona musica sono i protagonisti di un festoso evento al Castello Fassati di Passirano, dove si possono gustare tutte le ricette create per Franciacortando 2014. Ad accogliere il pubblico, tutti i 14 chef e Pasquale Torrente che anima la festa con il suo Street Food tutto campano. Orario: da mezzogiorno alle 20.00. Biglietto di ingresso: 6,00 €