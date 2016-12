Formaggio: "ubriaco" o aromatizzato si incontra a Pandino

15:33 - Si sono iscritti in 334: 136 sono DOP e 198 generici, ma ci sono anche quelli aromatizzati con zafferano, tartufo, spezie o foglie di noci, e persino gli “ubriachi” di Prosecco o di Morellino di Scansano: stiamo parlando sempre e comunque di formaggi, assoluti protagonisti di "CaseoArt, Premio all’eccellenza dell’arte lattiero-casearia" in calendario al Castello Bernabò-Visconti di Pandino, presso Cremona. L'appuntamento per il pubblico è domenica 16 marzo dalle 9 alle 18. L'ingresso è libero.

I formaggi in gara provengono da 13 regioni e 32 province: a esaminarli e valutarli sono chiamati i giudici di una selezionata giuria di esperti, costituita da assaggiatori ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) da tecnici produttori e da addetti della grande distribuzione. I giurati valuteranno il prodotto di ciascun caseificio secondo un rigoroso metodo di valutazione sensoriale che prevede apposite schede a punti. Il lavoro dei giurati precede l'incontro con il pubblico e si svolge nella giornata di sabato 15 marzo presso la scuola di casearia di Pandino. La domenica, invece, al Castello Bernabò-Visconti, il pubblico presente è chiamato a trasformarsi in assaggiatore e critico in una degustazione non-stop dalle ore 9 alle 18. Ciascuno è invitato a esprimere le proprie valutazioni sensoriali e il gradimento all’acquisto: tutte le valutazione saranno raccolti in specifiche schede e, dopo l’elaborazione, saranno comunicate ai singoli sfidanti per trasformarsi in interessanti stimoli in chiave marketing.



La manifestazione, organizzata da “Asso Casearia Pandino”, l’Associazione dei diplomati della scuola casearia, si propone di esaltare la tradizione casearia italiana. In effetti la ricchezza, la qualità e l'eterogeneità dei prodotti in gara sono dimostrazione di una vera e propria arte italiana del saper fare.



In gara, accanto ai formaggi più ricercati, i grandi classici DOP: Asiago, Bra, Casciotta d’Urbino, formaggella del Luinese, Formaggio di Fossa, Furmai de Mut, Gorgonzola, Grana padano, Montasio, Monte Veronese, Parmigiano Reggiano, Pecorini ( Romano, Sardo, Siciliano e Toscano ) Provolone Valpadana, Quartirolo, Taleggio, e la Vastedda della Valle del Belice ( formaggio a pasta filata con latte di pecora).



Sempre domenica, dalle ore 9 alle ore 12 una speciale giuria composta da tecnici ed esperti enogastronomi, è chiamata a individuare il formaggio “migliore tra i migliori” scegliendolo tra i primi classificati nelle varie categorie sulla base di eccellenza sensoriale e difficoltà tecnologica di elaborazione. La proclamazione dei vincitori di categoria e del vincitore assoluto, cui sarà assegnato il “Trofeo San Lucio”, avverrà invece giovedì 1°maggio, nelle sale del castello di Pandino. Per informazioni: www.assocaseariapandino.it/