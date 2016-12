Foligno: capitale dei “Primi d’Italia”

16:46 - Il centro storico di Foligno ospita, da giovedì 25 a domenica 28 settembre, il “Festival Nazionale dei Primi Piatti”, quattro giorni in cui la città umbra trasforma i suoi palazzi storici, i suoi chiostri e le sue piazze nelle location ideali per ospitare l'unico appuntamento italiano interamente dedicato ai primi piatti nazionali.

La maestria di 80 chef propone oltre 200 nuove ricette a base di riso, pasta, polenta, zuppe, gnocchi prodotti gluten free, primi di mare, tartufo e le più svariate creazioni dedicate ai primi, simbolo per eccellenza della gastronomia Made in Italy. Per la prima volta è presente anche un villaggio per tortellini e gnocchi con le ottime e salutistiche proteine vegetali della canapa. Innumerevoli e non stop gli appuntamenti aperti a tutti per apprendere i segreti di una buona pasta, le cotture, i condimenti con corsi di cucina e laboratori, ospitati presso l'Auditorium Santa Caterina e l'Auditorium San Domenico. Lezioni gratuite di Università della Pasta, Cooking Show con Cristina Bowerman, Mauro Uliassi, Simone Rugiati, Anna Moroni e Tessa Gelisio, Master in Primi Piatti tenuti da grandi chef stellati, Food Experience e Blog Talk 3.0.



La grande novità dell'edizione 2014 è strettamente collegata agli aspetti salutistici della nostra alimentazione, anche in riferimento agli sportivi. Il 28 settembre si tiene infatti la prima mezza maratona de I Primi d'Italia chiamata "Corri, ammira e degusta" in riferimento alla location e alle attività che in quei giorni animano la città di Foligno. Si tratta di una gara agonistica di 20 km promossa da Winner Sport con tanto di Pasta Party serale all'insegna del "primo piatto" per lo sportivo. Non mancano, nel corso delle quattro giornate, esibizioni e prove tecniche di sport attivo con Coni e Federazioni Sportive.



I Primi d'Italia si conferma un festival adatto a tutti, con attività pensate per tutte le età, per appassionati e per semplici curiosi. Per i bambini torna l'immancabile appuntamento con i Primi d'Italia Junior: quattro giorni di incontri a Palazzo Deli - Biblioteca dei Ragazzi in cui i più piccoli possono partecipare ad attività ludiche e di animazione tra gioco e didattica, manipolando la pasta in un vero e proprio laboratorio da provetti chef per una sana e corretta alimentazione. Per le mamme, incontri con nutrizionisti, medici ed esperti promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio Foligno.



Infine, da non perdere le proposte di Street Food che abbracciano i principali piatti poveri italiani, la rassegna, promozione e vendita di piante officinali, aromatiche e di spezie, l'esposizione e vendita di prodotti alimentari tipici (locali e nazionali) di eccellenza e a marchio protetto, gli appuntamenti dedicati alla cultura alimentare, alla food art e all'intrattenimento.



Per maggiori informazioni, consultare il sito www.iprimiditalia.it