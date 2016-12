Finale Ligure: il “Salone dell’Agroalimentare”

10:45 - Da venerdì 14 a domenica 16 marzo 2014, la magica cornice medievale di Finalborgo, presso Finale Ligure, sulla Riviera di Ponente, ospita il Salone dell’Agroalimentare una bella fiera enogastronomica in cui la storia incontra la cultura alimentare. Un’opportunità, quindi, non solo per gustare i sapori della tradizione ligure ma anche per una gita al mare visto le belle giornate di sole.

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è un’occasione importante per assaporare e degustare i sapori liguri della tradizione e per partecipare a numerosi eventi collaterali organizzati in un’ampia area espositiva suddivisa tra l’Auditorium, l’Oratorio de’ Disciplinanti, negli splendidi chiostri quattrocenteschi di Santa Caterina.



Gli spazi espositivi vedono come protagonisti oltre 200 produttori che presentano i frutti della terra ligure, tutti rigorosamente a chilometri zero, le olive taggiasche, il famoso pesto alla genovese, l’olio extravergine di oliva, i tartufi di Millesimo, la focaccia al formaggio di Recco, le acciughe salate e tanto altro ancora.

Distribuiti nei tre giorni dell'evento sono in calendario anche appuntamenti aperti al pubblico che affrontano alcune tematiche importanti: sabato 15 marzo alle ore 10.30 nell’Oratorio de’ Disciplinanti si comincia con il convegno di apertura intitolato “Dieta mediterranea e buona ristorazione” che insegna alcune norme di sana alimentazione e l’importanza della dieta mediterranea per la salute; domenica 16, sempre alle ore 10.30, si svolge il convegno "Sicurezza a qualità alimentare” , rivolto al consumatore che vuole fare una scelta alimentare consapevole.



Naturalmente la splendida cornice di Finalborgo, con i suoi vicoli antichi, le piazzette e le graziose botteghe di artigianato, oppure la lunga spiaggia assolata di Finale Ligure sono un richiamo di grande appeal per un fine settimana all'aria aperta.

Per maggiori informazioni consultare il sito http: //www.saloneagroalimentareligure.org