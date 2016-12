Festival Franciacorta: si brinda a Milano

14:05 - Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, i Chiostri del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano sono la suggestiva cornice della tappa milanese del Festival Franciacorta. A dare il benvenuto ai visitatori, e a stuzzicare il loro palato, ci sono 37 aziende e i migliori Sommelier AIS della Lombardia, a disposizione del pubblico dalle 18.00 alle 21.00 per degustare tutte le tipologie di Franciacorta.

Dopo il successo dello scorso anno, Milano torna ad ospitare una delle tappe itineranti della manifestazione, alla scoperta del vino prodotto con il metodo della rifermentazione in bottiglia e riconosciuto come uno dei più prestigiosi ambasciatori del Made in Italy. Il Franciacorta è un vino eclettico e in grado di esaltare i sapori più diversi, in abbinamenti anche molto creativi, tanto con i piatti della tradizione regionale, quanto nelle interpretazioni della cucina moderna. Durante il Festival, blogger e visitatori sono chiamati a sfidarsi live nell’ “Abbinamento perfetto”. C’è poi uno show cooking con la sfida tra due squadre formate da un wine blogger, un food blogger e un visitatore del Festival Franciacorta, estratto a sorte tra i presenti. I partecipanti sono chiamati a scegliere un Franciacorta cui abbinare una ricetta da realizzare al momento. La giuria è presieduta dalla food blogger Chiara Maci e composta da opinion leader del mondo enogastronomico selezionati tra giornalisti, chef e sommelier.

Per assistere allo show cooking occorre prenotarsi scrivendo a eventi@franciacorta.net. Oltre a Milano il Festival Franciacorta itinerante rinnova il suo appuntamento dopo l’estate a Roma e Napoli.



Il festival è anche l’occasione in cui viene presentata al pubblico l’edizione 2014 di Franciacortando, in calendario nel fine settimana 14 - 15 Giugno 2014: due giorni interamente dedicati allo Street Food, da godere in combinazione con varie tipologie di Franciacorta



FESTIVAL FRANCIACORTA A MILANO

26 MAGGIO 2014

Chiostri del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

Via San Vittore 21 Milano (Linea M2 - fermata Sant’Ambrogio)

Apertura al pubblico dalle 18.00 alle 21.00

Ingresso: 15 euro (Soci Ais, Fisar, Onav e Slow Food € 10)

Info: www.franciacorta.net