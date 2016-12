Festa della mamma: spa, mare o fitness?

08:30 - Italiani mammoni? Non in viaggio! Questo è quanto emerso da uno studio recente secondo il quale gli italiani sono risultati i meno propensi a scegliere la mamma come compagna di viaggio ideale. Ma per la festa della mamma, si sa, tutto cambia e un bel viaggetto potrebbe essere l’idea giusta per festeggiare questa ricorrenza alla grande. E se non avete idea di quale meta scegliere, date un’occhiata qui di seguito. C’è l’imbarazzo della scelta. Ci sono anche tanti divertenti eventi...

IN EUROPA ALLA RICERCA DELLA SPA PERFETTA - Prima di cominciare con l’elenco di tutti i possibili luoghi del vostro viaggio da veri “mammoni”non siete curiosi di sapere questo simpatico studio da chi è stato condotto? Bene, l’artefice di questa ricerca è HotelTonight (www.hoteltonight.com) che ha analizzato i compagni di viaggio ideali degli europei per un viaggio spontaneo. I risultati della ricerca sono i seguenti: solo l’1% degli italiani hanno scelto la mamma come compagna di viaggio ideale, seguiti dai francesi (2%), dagli inglesi (3%) e dagli spagnoli (4%). Adesso veniamo al clu. Sempre HotelTonight ha raccolto una selezione di hotel con SPA in Europa dove rilassarsi e godersi momenti unici riscoprendo il piacere di viaggiare con mamma.



Ecco a voi le destinazioni prescelte: a Milano una delle migliori spa è sicuramente The Hub, un’oasi di benessere con una vista mozzafiato sulla città. Un buon modo per rigenerare corpo, occhi e mente. Preparatevi ad una bellissima piscina panoramica riscaldata e con un tonificante sistema di nuoto controcorrente, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e una straordinaria area relax con cromoterapia. Al centro del nostro Paese, precisamente a Roma, ad aspettarvi c’è invece la spa dell’Aldrovandi Villa Borghese. Posizionato tra i giardini di Villa Borghese e la galleria Borghese, l’hotel offre vari servizi rigeneranti come massaggi, sauna, bagno turco, una vasca per la talassoterapia, ed un salone di parrucchiere per uso privato.



Lasciato il Bel Paese a Bruxelles troverete l’accoglienza e tutto il benessere di Be Manos, situato nel cuore della città. A Praga invece l’Hotel Kings Court, situato nella centralissima piazza della Repubblica, offre una interessante zona SPA con piscina, Jacuzzi, zona relax e sauna.A Bruges, l’Hotel de Tuilerieën, vi aspetta invece con la sua spettacolare piscina, sauna e bagno turco mentre a Londra potrete rilassarvi nella piscina e area benessere dell’Haymarket Hotel. Infine a Vienna preparatevi alla spa di 450 metri e piscina di oltre 20 metri dell’Hotel Sans Souci.



IN ITALIA TRA APPUNTAMENTI DI FITNESS E SOGGIORNI AL MARE – A Leolandia, Capriate, è iniziato il mese dedicato alla mamma. Un mese davvero speciale e ricco di appuntamenti che vanno dalle sedute di fitness con il passeggino, al mini corso di pasticceria per merende last minute. E per tutte le mamme con un’anima sportiva le istruttrici di MammaFit, l’associazione delle mamme atletiche per eccellenza, mostreranno attraverso divertenti esercizi come trasformare una passeggiata al parco con il passeggino in una vera seduta di fitness. Leolandia metterà a disposizione di tutte le mamme che vorranno cimentarsi i comodissimi passeggini Peg-Pérego. Le alternative non mancano neppure per le mamme più appassionate ai fornelli che vogliono imparare a cucinare golose merende con i propri bimbi: Leolandia, con l’aiuto di Panasonic e di un’abile cuoca, proporrà ricette facili e ingegnose che trasformeranno anche la mamma più impegnata in un’apprendista pasticcera.



Al divertimento preferite qualche rilassante soggiorno al mare in compagnia della vostra mamma? Bene, ecco a voi qualche luogo adatto alla realizzazione del vostro desiderio. In Sicilia il Verdura Golf & Spa Resort celebra la festa della mamma con un pacchetto ad hoc per regalare un’esperienza indimenticabile. I pacchetti proposti sono i seguenti: welcome drink con prosecco all’arrivo, soggiorno di 1 notte in Deluxe Room con trattamento B&B, cena con menu da 3 portate, accesso alla wet area e al fitness center di Verdura Spa incluse le 4 piscine talassoterapiche e la piscina interna. Prezzi a partire da 250 euro a persona. Massaggio Sicilian Aromatic da 50’, accesso alla wet area e al fitness center di Verdura Spa incluse le 4 piscine talassoterapiche e la piscina interna, drink rigenerante allo Spa Bar Broccoli & Friends. Prezzi 95 euro a persona.



In Puglia invece nella zona di Ostuni, La masseria Il Frantoio a pochi chilometri dal mare e dal parco regionale “Dune Costiere”, potrete trascorrere piacevoli ore tra ulivi e mare e gli scogli del faro di Torre Canne. Prezzo da 179 euro in camera doppia con prima colazione, degustazione, visita all’azienda e accesso alla spiaggia. Alla Puglia preferite la Penisola Sorrentina? Bene qui tra meraviglie paesaggistiche, scorci indimenticabili, prelibatezze culinarie d’eccellenza e siti di incommensurabile importanza storica e archeologica c’è anche l’hotel adatto al vostro soggiorno: Laqua Charme & Boutique Hotel con le sue sei camere dell’albergo, tutte dotate di terrazza, il suo piccolo spazio benessere con una piscina di acqua salina riscaldata all’interno di una grotta, una doccia emozionale con cromoterapia, e una cabina in cui ci si può far coccolare da massaggi ispirati alla dottrina indiana dell’Ajurveda. Prezzo da 159 euro a camera doppia con prima colazione e ingresso alla SPA.



Alla terra ferma preferite le isole? Bene Ischia, meta di villeggiatura ai tempi di Greci e Romani, nonché dimora estiva dei Borboni e tappa fissa del Grand Tour dei giovani delle famiglie aristocratiche di tutta Europa, vi aspetta per coccolarvi con le sue acque termali e tutti i comfort dell’ Hotel Apollon Club nascosto nella macchia mediterranea. La struttura dispone di un parco termale con 12 piscine termali, una spiaggia privata attrezzata, eleganti bar panoramici e raffinati ristoranti sul mare immerse in rigogliosi giardini tropicali. Prezzo da 129 per la camera doppia con prima colazione e accesso alla spa.



Sempre rimanendo in tema isole, Cefalù, gioiello della costa occidentale della Sicilia è pronta ad accogliervi con il suo piccolo centro storico caratterizzato dalla splendida scalinata del Duomo e dalle strette stradine che pullulano di negozi e botteghe artigianali e le sue spiagge incantevoli. E se non avete idea di dove soggiornare l’Hotel Baia del Capitano può essere un’ottima soluzione per il vostro soggiorno. L'hotel Baia del Capitano di trova nel mezzo della baia di Mazzaforno, a circa 4 km dal centro storico di Cefalù. Dispone di spiaggia privata di sabbia fine e per chi preferisce una spaziosa piscina circondata dagli olivi.