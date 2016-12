Festa della donna: tra mimose, arte e divertimento

17:56 - Tra pochi giorni è la Festa della Donna e voi non avete ancora idea di cosa fare? Ecco a voi qualche idea su come trascorrere l'8 marzo. C'è n'è davvero per tutti i gusti. E voi quale preferite tra un appuntamento su quattro ruote, un soggiorno in montagna e un evento d'arte? Scegliete quello che più corrisponde al vostro spirito femminile

UNA FESTA DELLE DONNE IN GIRO PER L’ITALIA Per la festa della Donna Slowdrive ha pensato bene di smentire il detto “Donna al volante pericolo costante” con una simpatica iniziativa dal nome: “Festa della donna on the road”. L’iniziativa in questione propone un pacchetto davvero emozionante, pensato per chi desidera immergersi nelle atmosfere suggestive del Lago di Garda a bordo di una vettura dal sapore retrò, per lasciarsi alle spalle non solo la vita di tutti i giorni ma il concetto stesso del tempo che passa. L’itinerario da regalare (e regalarsi con le amiche) si svolge inizialmente nella sponda bresciana del lago di Garda, attraversando la Valtenesi, ricca di ulivi e viti, punteggiata da dolci pendii e piccoli castelli.



Si arriva a Salò e Gardone Riviera (BS), con l’imperdibile Vittoriale degli italiani. In alternativa ci si può dedicare alla scoperta delle colline moreniche del basso Garda. Piccoli borghi di origine medievale, tra cui l’incantevole Borghetto sul Mincio e il delizioso Castellaro Lagusello, caratterizzano una campagna ricca di colori e sapori. Al ritorno si percorre la strada Gardesana, attraversando famose località come Sirmione e Desenzano del Garda.



Infine a coronare il vostro sogno a quattro ruote sarà un prezioso cofanetto recapitato a casa, che contiene il voucher (valido 12 mesi) e il kit della perfetta pilota, a coronare la vostra avventura su quattro ruote. Guantini in pelle, occhiali da sole e foulard anni ’60, il decalogo della slow-driver, mappe ed itinerari, la scheda descrittiva del veicolo saranno i vostri compagni di viaggio. Sono inclusi anche la copertura assicurativa RC, furto ed incendio e assistenza meccanica. Avete voglia di festeggiare l’8 marzo a tavola? Bene, all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) per tutto il mese di marzo viene proposto un menu stellato solo per sole donne.



Se invece il vostro concetto di Festa della Donna è un po’ più “impegnato” dirigete i vostri passi verso Venezia per la terza edizione della rassegna "DoVe Donne a Venezia: creatività economia felicità 2014". Un ciclo di eventi che aprirà ufficialmente i battenti con la mostra "I meriti delle donne - Profili di storia e arte al femminile dai documenti dell'Archivio di Stato di Venezia" a Palazzo Mocenigo. Poi fino a lunedì 10 marzo saranno oltre 40 gli appuntamenti che si terranno in città, promossi da decine di associazioni, e ospitati nei musei, nelle chiese, nelle fondazioni.



Tra le istituzioni in prima fila c'è il Guggenheim, che organizzerà incontri e approfondimenti incentrati sulla figura di Peggy e sulla sua vita da mecenate dell'arte nella città veneta. Anche a Palazzo Fortuny saranno inaugurate cinque mostre dedicate all'attività di grandi donne dell'arte, della fotografia e del design, tra cui "Dora Maar, Nonostante Picasso". Accanto a tutti questi eventi si terrà anche un ricco calendario di concerti, proiezioni, conferenze e manifestazioni sportive.



Nessuna di queste iniziative vi attrae perché il vostro unico desiderio è di trascorrere un 8 marzo immerse nella natura, possibilmente in montagna? Siete fortunate perché Cortina d’Ampezzo dedica alle donne il fine settimana dell’8 marzo, con pacchetti e appuntamenti speciali a partire dal pacchetto soggiorno ‘Evviva le donne!’ che prevede 2 notti per 2 persone in camera doppia con prima colazione inclusa. E poi ancora tanti appuntamenti dedicati al divertimento, alla cucina, al benessere ma anche alla cultura. In Valle d’Aosta, invece, a La Thuile l’8 marzo è tutto solidarietà e mimose con due eventi: Sorrisi sulla neve, organizzato in ricordo di Francesca, la giovane atleta tragicamente scomparsa, pronto a strappare momenti gioiosi con simpatici giochi a squadre e ricchi premi per i vincitori. Per tutte le donne, invece, una serata all’insegna della flinky dance, con mimose e fuochi d’artificio.



Se invece immaginate la vostra festa della donna in una città di mare Genova per l’occasione organizza una festa tutta al femminile, la Woman’s Day on Ice da godere sulla pista di pattinaggio del Porto Antico. Tanto divertimento e un omaggio floreale è previsto per tutte le clienti pattinatrici durante i turni di apertura al pubblico.

APPUNTAMENTI CON L’ARTE - “Cosa sarebbe l’arte senza le donne?” Da sempre soggetto ispiratore per il linguaggio dell’arte: corpo e spirito, passione e sentimento, amor sacro e amor profano, madre e amante, la Donna è stata nei secoli rappresentata in tutte le sue sfaccettature, passando nei secoli da primigenia musa ispiratrice a protagonista attiva nella stessa produzione e committenza artistica. Basta pensare per un attimo cosa sarebbe l’Arte senza la componente femminile per comprenderne il ruolo assolutamente centrale. Per questo il MiBAC celebra la Festa dell’8 marzo, offrendo a tutte le donne l’ingresso gratuito in tutti i luoghi d’arte statali (musei, aree archeologiche, biblioteche ed archivi), molti dei quali per l’occasione hanno organizzato mostre, aperture straordinarie, visite guidate ed eventi a tema.



Restando sempre in tema d’arte da ricordare è sicuramente la mostra Amore e Psiche la favola dell'anima allestita presso la Villa Reale di Monza che per l’ 8 marzo accoglie le donne in modo speciale offrendo l’entrata alla mostra pagando metà del biglietto. Una volta giunti a Monza non tralasciate di visitare la mostra fotografica “Pepi Merisio: il Gioco” allestita fino al 16 marzo 2014 presso la Galleria Civica della città. Nella mostra l’autore, presente all’inaugurazione, racconta il tema del gioco vissuto soprattutto da bambini e ragazzi, ripresi con una selezione di scatti mentre giocano all'oratorio, corrono per strada, fanno a gara con le slitte, si cimentano insomma in attività ludiche che sono tali solo per gli adulti, perché in realtà il gioco dei bambini è un vero allenamento alla vita. Sullo sfondo la testimonianza di un'Italia ormai quasi scomparsa, che invece è ben impressa nelle immagini di Merisio, per il quale la fotografia è “documentare ciò che succede in un determinato momento, senza attendere fatti spettacolari”.



Se invece festeggerete la Festa della Donna a Bergamo proprio l’8 marzo verrà inaugurata la mostra fotografica “Solo Jazz dal Palazzetto al Donizetti nelle fotografie di Maurizio e Federico Buscarino” allestita, fino al 30 marzo, presso l’Ex Chiesa della Maddalena. La mostra a cura di Cristiano Calori e Raffaella Ferrari espone circa 70 fotografie di Maurizio e Federico Buscarino che ripercorrono la storia del festival jazz a partire dagli anni 70. Infine, un altro evento d’arte da non perdere assolutamente è quello che vede Torino e Firenze insieme nel segno delle donne.



Nella Giornata Internazionale della Donna, arriva infatti a Palazzo Madama di Torino la celebre Santa Caterina della pittrice caravaggesca: Artemisia Gentileschi che apre la serie di iniziative “al femminile” frutto dell’accordo con la Galleria degli Uffizi di Firenze. Previsto per le donne l’ingresso libero alle collezioni e ridotto per la mostra di Eve Arnold. L’opera sarà esposta, fino al 3 giugno, al primo piano del museo in Camera delle Guardie accanto ai due dipinti di Orazio Gentileschi, padre di Artemisia, e alla Santa Caterina attribuita a Bassante, proveniente dalla collezione Einaudi.