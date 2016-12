ExpoBici 2014: la fiera italiana della bicicletta

06:00 - Al grido “Accadono cose meravigliose quando la gente pedali!” apre la più importante fiera italiana della bicicletta, ExpoBici si tiene a Padova dal 20 al 22 settembre, ed è già tormentone. Vetrina delle novità per gli appassionati e gli operatori del settore e un momento dedicato a tutti coloro che amano l’universo bicicletta: 500 espositori su 32.000 mq di padiglioni.

E’ proprio vero: pedalare fa bene a tutti. Come ci ricorda Viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile, oramai la bicicletta è diventata il simbolo di un nuovo modo di vivere la quotidianità e le vacanze. Che sia moda, stile di vita, recupero di ritmi slow, voglia di green, le vendite di biciclette hanno superato quelle delle automobili e i cicloturisti quest’anno sono stati mezzo milione.



Gli appassionati di biking trovano a ExpoBici l’esposizione, le gare interne, gli spettacoli, la prova dei più innovativi modelli di biciclette presentati sul mercato, uno spazio ludico/sportivo dedicato ai più piccoli, le offerte di itinerari per le vacanze a due ruote, le degustazioni enogastronomiche per tutti. Insomma, si tratta di un format ideale per tutti coloro che per tre giorni vogliono vivere emozioni sulle due ruote a pedali. Lo spettacolo inizia venerdì 19 settembre con il Test Day a Galzignano. Ad oggi sono circa 1.500 i bikers che sperimenteranno, sui percorsi unici dei Colli Euganei, le 500 bici messe a disposizione dalle MTB alle Road, alle nuove MTB a pedalata assistita.



Ad EXPOBICI non solo innovazione ma anche “tradizione”. Nasce infatti in questa edizione, EXPOBICI STORICA per ricordare chi ha fatto la storia del ciclismo (all'interno dello stand della Regione Veneto). Si festeggia l’anniversario degli 80 anni della vittoria nel Giro d’Italia (1934-2014) di Learco Guerra, la “Locomotiva Umana”. Viene esposta per l’occasione la 1a Maglia Rosa originale della storia conquistata il 10 Maggio 1931 nella prima tappa del Giro d’Italia di quell’anno che per la prima volta nella sua, allora breve, storia istituiva il simbolo del primato in classifica come già si faceva al Tour de France. E’ esposta anche la sua maglia originale di campione del mondo del 1931, dopo la massacrante prima cronometro mondiale di oltre 172 km., oltre alla bicicletta utilizzata negli anni 1933/1934 appunto nel Giro e nella vittoriosa Milano-Sanremo. E la storia continua con l’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande Gino Bartali con in mostra una bicicletta utilizzata agli esordi come dilettante ed una maglia originali. E non finisce qui…in questa spettacolare vetrina è esposto anche il tandem usato da Bianchetto e Beghetto della S.C. Padovani, vincitori di due Olimpiadi (Roma 1960 e Tokyo 1964).