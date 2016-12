Eventi di primavera: Candelo in fiore

14:30 - La cornice è d’eccezione: il Ricetto di Candelo, in provincia di Biella, ospita da sabato 10 a domenica 18 maggio l’edizione 2014 di “Candelo in Fiore”. I vicoli e i suggestivi edifici medievali si colorano della bellezza di corolle multicolori: ai loro delicati profumi si associa quello irresistibile del cioccolato e di altri dolci di alta qualità, abbinati quest’anno alla kermesse floreale e alla suggestione di un borgo medievale unico in Europa.

A fianco dei maestri florovivaisti biellesi, chiamati a ornare gli angoli più caratteristici del Ricetto con piante pregiate e decorazioni floreali, sono presenti infatti alcuni dei più rinomati esperti pasticceri biellesi e del Piemonte, per creare uno spettacolo per la gola oltre che per gli occhi. E la sera, la suggestione continua con le visite notturne, in una cornice policroma ancora più affascinante. Tutti i giorni è possibile ammirare le aiuole artistiche fiorite, con itinerari dentro e fuori le mura, anche con visite guidate per meglio apprezzare i colori e i sapori in un luogo straordinario. Tra le diverse attività segnaliamo:



SABATO 10 MAGGIO dalle 11.00 alle 23.00 - Sapori e colori dalla natura con i maestri floricoltori e dal mondo dei dolci con i pasticceri e le loro creazioni, nel Ricetto e in Piazza Castello: in Piazza Castello è anche allestito il mercato a tema floreale. L'inaugurazione dell'evento è per le ore 17.

DOMENICA 11 MAGGIO - dalle 10.00 alle 23.00 - Ancora fiori e dolci dentro e fuori le mura del borgo, in collaborazione con gli espositori di qualità nelle cantine del Ricetto e in Piazza Castello. Sono previsti anche, a partire dalle ore 15, laboratori di pasticceria, cake design e fiori di carta per adulti e bambini, degustazioni e dimostrazioni dentro e fuori le mura medievali.

Il programma prosegue anche nel fine settimana successivo: sabato 17 maggio dalle 10.00 alle 23.00, ancora emozioni floreali al Ricetto tra natura e dolci, con il ricco mercatino di fiori, prodotti tipici, accessori: un giardino di prelibatezze e di profumi. L'evento prosegue fino alle ore 20 di domenica 18 maggio.



Per informazioni e per il programma completo della manifestazione, sito Web www.candeloeventi.it.