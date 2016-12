Dolomiti: Festival delle sculture di neve

17:00 - L'inizio di gennaio porta con sé un appuntamento ormai tradizionale nelle località dolomitiche di San Candido e San Vigilio, in Alto Adige: il Festival Internazionale delle sculture di neve, giunto alla sua edizione numero 24. In lizza 30 artisti provenienti da tutto il mondo, in azione fino a venerdì 10 gennaio a San Candido, e dal 13 al 15 gennaio a San Vigilio. Le loro gelide opere, naturalmente, restano a disposizione di chi vuole ammirarle... fin che il sole non le scioglierà.

Splendide e imponenti alla luce del giorno, le sculture si ammantano di ombre anche bizzarre nella penombra e nell'oscurità della sera: le sculture si ergono infatti negli angoli più suggestivi dei due centri di vacanza sulle Dolomiti. La materia prima di partenza è semplice: la neve. Per lavorarla ci si arma invece di strumenti un po' inquietanti, come filo spinato, seghe e palette. L’equipaggiamento richiede poi stivali di gomma, paraorecchie e guanti. E per plasmare, modellare e lisciare c'è solo l'acqua, che alle rigide temperature della montagna gela in poco tempo.



I 30 artisti, suddivisi in dieci squadre, sono chiamati a dare libero sfogo alla loro creatività e fantasia realizzando la loro opera a partire da un cubo di neve pressata e ghiacciata di 3x3x3 metri. Per modellare e plasmare la neve con i loro attrezzi hanno a disposizione tre giorni. Allo scadere del tempo i turisti ospiti delle due località scelgono la loro scultura preferita.



Le sculture in ghiaccio possono essere ammirate anche di sera grazie a un apposito impianto di illuminazione. Le immagini contenute nella fotogallery si riferiscono alle opere realizzate nell'edizione dello scorso anno.

Per saperne di più sito Internet www.snow-festival.com.