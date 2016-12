Convivio: moda e design incontrano la solidarietà

15:00 - Entri per la moda, rimani per il design ed esci con un sorriso. Siamo a Milano in occasione di Convivio, la più importante Mostra Mercato di beneficenza organizzata in Italia a favore di ANLAIDS Lombardia (Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS), che si propone di raccogliere fondi per affrontare senza battute di arresto e in maniera concreta e positiva il problema della lotta all’AIDS, malattia di cui si parla sempre meno, ma che continua a essere un problema attuale. Dal 13 al 17 giugno le griffe più importanti del mondo della moda, del beauty e dell’arte sono in prima linea, donando i loro prodotti ad ANLAIDS: questi vengono venduti durante la Mostra Mercato al prezzo “convivio”, scontati del 50%.

La vendita avviene grazie alla generosità delle maison e al contributo di 800 volontari che per l’occasione si trasformano in “commessi”. La serata inaugurale di Convivio, in calendario per il 12 giugno, ospita il tradizionale dinner gala a inviti, che vede, oltre agli stilisti, una nutrita partecipazione di rappresentanti dell’imprenditoria, del mondo dello spettacolo e della cultura.

Tra le novità dell’edizione 2014 c’è lo stand “Fine Art - Cheap Art”, con pezzi di design d’autore. Quest'anno propone molte foto e design d'autore; artisti quotati e celebri, collezionisti privati, gallerie d’arte hanno donato importanti pezzi d’arte, memorabilia e lavori inediti rispondendo con la consueta generosità all’invito della responsabilità sociale. Per la prima volta non è prevista, come nelle ultime due edizioni, un’asta silenziosa, ma ogni pezzo sarà in vendita dal primo giorno di Convivio.

Anche quest'anno all'interno della Mostra Mercato non manca lo spazio dedicato al Vintage, con abiti e accessori provenienti da eleganti e private "cabine armadio", da archivi storici di stilisti o capi indossati direttamente da celebrities nazionali e internazionali durante i più importanti eventi mondani.



A ogni edizione Convivio ha registrato un crescendo di successi: dai 22.000 visitatori del 1992 agli oltre 50.000 del 2012; dai 400 volontari iniziali, agli 800 dell’ultima edizione; dal miliardo e seicento milioni devoluti ad ANLAIDS nel 1992 ai due milioni e centoventinove mila euro del 2012 destinati nello specifico al sostegno di: Gruppo di Volontariato per Minori e Adulti sieropositivi, Ricerca e migliore assistenza presso le Aziende Ospedaliere Polo Universitario San Paolo di Milano – Polo Universitario Sacco di Milano e Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – Università Milano Bicocca; “Progetto Scuola”; Volontari ‘on the road’; Hospice di Abbiategrasso; Centro odontoiatrico dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco.



La manifestazione è nata nel 1992 da un’idea di Gianni Versace che è riuscito, per la prima volta, a unire il mondo della moda coinvolgendo in questo grande evento tutti i più importanti stilisti: Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Valentino, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Gucci, Prada, Missoni, Moschino, Fendi, Trussardi, Blumarine, Enrico Coveri, e altri ancora. Uno straordinario evento di solidarietà che si ripete ogni due anni grazie all’entusiasmo, alla generosità e all’impegno di una affiatata e nutrita squadra: tra questi il comitato promotore, Franca Sozzani anima della manifestazione fin dal 1998, la Magister Team come segreteria organizzativa, il Consiglio Direttivo con il Presidente Francesco Micheli e i Consiglieri Raffaele Jerusalmi, Franco Carlo Papa, Ada Gigli Marchetti, Roberto Confalonieri, tutti i media e la moltitudine di volti famosi che sempre prestano la propria immagine per promuovere la raccolta fondi.



Convivio significa anche Easy Test: un prelievo tramite un tampone orale che in pochi minuti individua gli anticorpi dell’HIV nella saliva e consente di ricevere il risultato dell’analisi, non invasivo e completamente indolore. Viene eseguito da operatori esperti ed è un medico che ne restituisce l’esito e garantisce il counselling necessario. In caso di positività, si procede a un test di controllo su un campione di sangue per fornire alla persona interessata tutte le informazioni e, nel centro di riferimento più idoneo, il necessario supporto assistenziale nel più breve tempo possibile. Il Progetto Easy - test è un modo per facilitare l’accesso al test, e continuare a promuovere la consapevolezza rispetto al virus e alla sua trasmissione: un’occasione che si ripete a Milano ogni primo venerdì del mese nelle sedi esterne del San Raffaele – all’interno della stazione Cadorna e in via Spallanzani 15 – e presso la ASL Milano di Viale Jenner 44 e che, nelle sue modalità di prevenzione anonima e gratuita, è presente a Convivio, grazie al supporto scientifico del Dipartimento di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi Milano. www.easytest.it



Convivio 2014 è patrocinato dall'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, dalla Provincia di Milano, dall'Assessorato alla Salute di Regione Lombardia, dall'Assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano, dalla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, dall'Università degli Studi di Milano, dall'Università di Comunicazione e Lingue IULM, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e da Expo 2015.



Info:

Dal 13 al 17 giugno 2014

FIERA MILANO CITY

PAD 1 GATE 6 (EX PORTA TEODORICO 12)

Ingresso libero dalle 10.00 alle 22.00

Sito Internet www.conviviomilano.it/.