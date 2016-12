Como: “FAI della cultura un tesoro”

15:09 - Sabato 21 giugno a partire dalle ore 9.00, il FAI - delegazione di Como propone la prima edizione della caccia al tesoro “FAI della cultura un tesoro”, un gioco a squadre che permette ai partecipanti di trarre profitto dalle proprie conoscenze personali sulla storia della città. Il ritrovo dei partecipanti è in Piazza Verdi e la premiazione dei vincitori avviene il giorno successivo nel foyer del Teatro Sociale di Como.

L'evento, aperto davvero a tutti, dai più piccoli agli adulti, è pensato per far conoscere il territorio. I partecipanti sono chiamati a fotografare almeno 15 soggetti sui 30 presenti in una lista che viene consegnata ad ogni team alla partenza della caccia al tesoro. Ciascuna squadra, composta dalle quattro alle sei persone, ha campo libero: solo qualche regola per risolvere i quesiti ed il gioco è fatto. Un percorso che si snoda lungo le vie del centro per scoprire anche gli angoli meno conosciuti della città.



Scopo del gioco è raggiungere una serie di obiettivi che permettono alla squadra di accumulare punteggio. Ogni obiettivo ha una quotazione differente a seconda della difficoltà dell’indovinello che viene indicato nella lista. Infine, vengono premiati i team che raggiungono il maggior punteggio. Ma non è finita qui: le squadre infatti, una volta raggiunta la tappa, devono scattare un selfie con la squadra al gran completo. Le immagini saranno poi raccolte, pubblicate nei Social della delegazione FAI di Como e premiate al termine dell'evento.



Informazioni sul sito http: www.faiprenotazioni.it