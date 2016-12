Cioccolentino, cioccolato di cuore

12:41 - San Valentino, festa del cuore e del cioccolato. Non a caso i cioccolatini sono un dono super classico per l'amato bene: Terni, capitale dell'amore che annovera tra i suoi illustri concittadini addirittura San Valentino in persona, è la cornice ideale per una manifestazione che celebra la dolcezza per antonomasia. Cioccolentino prende il via mercoledì 12 febbraio e festeggia al cacao fino a domenica 16.

Organizzata con il patrocinio ed il supporto delle istituzioni locali, la manifestazione rappresenta per il territorio un importante progetto di promozione; è unisce l’esclusività di San Valentino ad una storica tradizione di alta pasticceria, esaltata dai più importanti Maestri Pasticceri locali e da oltre sessanta aziende dolciarie provenienti da tutta Italia. Il programma, ricco ed articolato, prevede attività all’insegna del dolce più amato, con lezioni di cioccolateria, tutta rigorosamente artigianale, degustazioni e show cooking nelle vie del centro storico e nei cortili degli antichi palazzi nobiliari.

Simbolo della nuova edizione sono due cuori di cioccolato, uno con ripieno rosso ed un altro con ripieno verde, che sintetizzano il messaggio principale dell'evento: la passione è nella nostra natura. I fili conduttori, infatti, sono gli ingredienti e sapori rubati alla terra, utilizzati per farcire cioccolatini golosissimi. L’edizione 2014 ha il suo culmine con un flash mob venerdì 14 Febbraio, quando, un grande cuore pulsante esalta San Valentino nel centro storico della città. Cioccolentino è anche la golosa occasione per scoprire la terra umbra, ricca di bellezze naturalistiche e storico-artistiche. Nei dintorni di Terni, sono numerosissimi gli itinerari romantici a misura “d’innamorato”, per scoprire le bellezze della regione e i pacchetti più interessanti, consultare il sito internet: www.cioccolentino.com