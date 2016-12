Chiasso: musica protagonista a Festate

12:42 - Da venerdì 20 a sabato 21 giugno nella piazza centrale di Chiasso, subito dopo il confine tra Italia e Svizzera, si svolge la ventiquattresima edizione di “Festate”, un evento tutto dedicato alla musica e alla cultura, all’insegna della solidarietà e della multiculturalità. Due serate e sei concerti per celebrare la Giornata Europea della musica che, proprio quest’anno, coincide con la chiusura del festival. Tra gli ospiti del festival, spicca il nome di Edoardo Bennato.

Secondo una formula consolidata e apprezzata, si prepara a salire sul palco di piazza Bernasconi una nutrita schiera di artisti di grande richiamo: la cantante di Capo Verde Ceuzany, giovane talento che raccoglie l'eredità delle grandi interpreti della sua terra come Cesária Évora e Sara Tavares; l'eclettico ed estroverso Shantel e la sua Bucovina Club Orkestar e gli originali componenti della Yiddish Twist Orchestra, il cui sound è il risultato di un mix di culture e generi musicali diversi.



Protagonista della seconda serata è indiscutibilmente Edoardo Bennato che, in compagnia della sua ciurma ha il compito di concludere in allegria la kermesse, con il suo consueto carico di canzoni irriverenti e ribelli. Tra gli altri ospiti, spazio a un talento locale come Sebalter, recente protagonista della finale dell’Eurovision Song Contest di Copenaghen, dove ha rappresentato la Svizzera raccogliendo consensi internazionali; a seguire il nigeriano Bombino, il grande chitarrista del deserto, una star in continua ascesa dopo i successi dei suoi ultimi lavori discografici.

