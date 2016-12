10 giugno 2014 Castelronda: tour alla scoperta dei castelli di Bolzano L'evento, dal 13 al 15 giugno permette di visitare 6 degli oltre 800 castelli della regione Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Si chiama Castelronda 2014 ed è il nuovo appuntamento per scoprire le dimore storiche di Bolzano e dintorni. L’evento è in programma dal 13 al 15 giugno e permette di visitare sei tra i castelli più affascinanti della zona che per l’occasione apriranno le loro porte per percorsi di visita assolutamente inediti, tra mostre, rievocazioni, concerti, incontri con studiosi ed esperti del Medioevo. Un ottimo motivo per conoscere la regione e tutte le sue bellezze.

TRA CASTELLI, MOSTRE, STORIA E TANTO DIVERTIMENTO - Castelronda è un vero e proprio tuffo nella storia altoatesina, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di castelli e delle grandi saghe cavalleresche. Sei i luoghi coinvolti, ognuno teatro di un programma diverso: tavole rotonde sulla storia, percorsi di visita, ma anche incontri con personaggi, tra cui il grande Reinhold Messner, e poi ancora musica, gastronomia e rievocazioni in costume. Avete idea di quanti castelli ci siano in tutto l’Alto Adige? Più di ottocento e sono davvero bellissimi. Aggiungono al paesaggio quel fascino così particolare dato dalle loro sagome turrite e le mure merlate.



Molti di questi manieri si trovano sulle alture che abbracciano Bolzano, o nei suoi dintorni e tra i tanti c’è Castel Firmiano, che ospita tra le sue mura MMM Firmian, cuore del progetto museale dedicato alla montagna voluto dallo scalatore Reinhold Messner che sarà il grande protagonista della giornata del 13 giugno. A lui infatti sarà dedicato un bel momento, intorno ad un falò, preparato da Messner pronto ad accogliere i visitatori per raccontare storie di montagna e per rispondere alle loro domande. Sabato 14 giugno sarà invece proiettato il film Messner, alla presenza dello stesso alpinista.



Veramente interessanti anche gli appuntamenti in programma a Castel Roncolo, autentico gioiello della regione: costruito nel 1237 e situato all'imbocco della Val Sarentino. All’interno del castello potrete visitare un bellissimo ciclo di affreschi a soggetto profano, uno dei più grandi e meglio conservati del periodo medioevale. E il merito di questo gioiello artistico è opera dell’antica famiglia di commercianti Vintler che volle impreziosire le pareti con scene di vita cortese, battute di caccia, momenti di vita quotidiana, ma anche episodi d’ispirazione letteraria, come le rappresentazioni delle avventure di Tristano e Isotta e quelle di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Un’opera così importante e illustre da essere valsa a Castel Roncolo l’appellativo di “maniero illustrato”. Proprio a queste antiche saghe si ispira anche la visita al castello durante il weekend di Castelronda, per un tuffo tra le gesta di personaggi leggendari.



Sicuramente da non perdere è anche Castel Mareccio, una delle dimore più eleganti di Bolzano. L’edificio infatti è un maniero di epoca medioevale trasformato all’inizio dell’età moderna in uno spettacolare esempio di arte rinascimentale. Durante la kermesse ci saranno guide competenti che vi condurranno alla sua scoperta. Tra una visita e l’altra aguzzate l’udito: nel cortile interno verrà infatti organizzato un concerto di musica antica. Ad Appiano invece ad aspettarvi c’è il Castel Moos-Schulthaus situato proprio lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige. L’edificio è un suggestivo castello di caccia in stile gotico dove potrete visitare la cappella Rosengarten, vedere una mostra di arte contemporanea o se preferite assistere alle conferenze di Bernhard Böhm (professore di strumenti a fiato in legno storici) e del barone Alexander von Hohenbühel (quest’ultima dedicata proprio alle residenze di Appiano).



Ma nel paese dei vigneti si trova anche un altro protagonista di Castelronda: Castel d’Appiano, la cui sagoma incastonata su uno sperone roccioso è uno dei tratti distintivi del territorio. Qui, dal 13 al 15 giugno, sarà ricreato un autentico scenario medievale con battaglie, giochi tradizionali, artigianato tipico del tempo dei cavalieri, intrattenimento musicale e gastronomia a tema. Seguendo questo ipotetico itinerario nella storia c’è un ultimo protagonista, Castel Forte, a Ponte Gardena, uno dei più grandiosi complessi fortificati di tutto l’Alto Adige.



Infine Castelronda 2014 può essere definito anche un gioco a premi! Chi infatti prenderà parte a tutte e sei le visite, potrà partecipare al concorso che mette in palio un fine settimana per due persone a Bolzano, dieci Bolzano Bozen Card e diversi zainetti con vini di qualità di Appiano. Infine, proprio in occasione dell’evento Castelronda è stato organizzato anche un servizio di shuttle con partenza da piazza Walther a Bolzano.



Per maggiori informazioni www.bolzanodintorni.info/it/