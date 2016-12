Castello di Kaltenberg: un torneo equestre e una festa suggestiva

16:03 - Uno splendido castello, un principe ospitale, prodi cavalieri e un popolo in festa tra tante cose buone da mangiare e fiumi di birra: sono tutti ingredienti “classici”, ma in questo caso si ricombinano in modo originale, creando un mix incandescente. Ci troviamo nel castello di Kaltenberg, a una quarantina di chilometri da Monaco di Baviera, in Germania, in occasione del Kaltenberg Ritterturnier, che anima i primi tre fine settimana di luglio e che quindi si accinge a bissare da venerdì 18 a domenica 20 luglio, con replica il 25-27, il bagno di folla registrato nel primo weekend dell’edizione 2014.

E’ una vera folla quella che si accalca fin dal primo pomeriggio ai cancelli di ingresso: tra loro si mescolano cavalieri e dame in costume, giullari e popolani, mentre dall’alto un buffone di corte arringa la folla in arrivo, con frizzi e lazzi secondo il più puro stile dell’intrattenimento di corte. Tutti questi personaggi si incontrano più tardi, nel perimetro dello spazio dedicato alla festa, tra bancarelle colme di mercanzie, di prodotti di artigianato che ricalcano il tempo che fu e che ripropongono gli antichi mestieri, di cose buone da mangiare e perfino di abiti e accessori per chi vuole trasformarsi in personaggio dell’epoca, almeno per un giorno. Ma soprattutto si beve birra, riempiendo più volte il classico boccale di cui ciascuno è munito: perché, se è quasi impossibile trovare una bottiglietta di acqua, la bionda spumeggiante scorre a fiumi. E per dissetarsi c’è solo l’imbarazzo della scelta tra le ottime birre delle varietà Dunkel, Weiss e Hell proposte dal birrificio König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, situato nel castello e che in occasione della festa si può anche avere la fortuna di visitare.



Nei vialetti e tra gli stand si incontrano personaggi di ogni genere. I figuranti e gli artisti che animano la festa sono abbigliati nelle fogge più strane; ci sono cavalieri e dame, armigeri, contadini con tanto di animali al seguito, famigliole con bambini, nerboruti giovanotti a torso nudo e coperti da pelli di animali, menestrelli, giocolieri e sbandieratori. Ma lo spettacolo nello spettacolo è costituito dagli stessi visitatori, a loro volta mascherati e acconciati in stile storico, tanto che spesso è difficile distinguerli dai personaggi “di professione”. E in tutto questo si passeggia, ci si ferma nelle taverne e riempire il boccale o addirittura il corno per bere, si fa la coda per conquistare un cartoccio di dolci, o di foglie di salvia fritte, o un piatto di salsicce o di gulasch.



In mezzo alla folla può anche capitare di incontrare lui, Sua Altezza Reale il principe Luitpold di Baviera, padrone di casa e anima di questa festa, anche se l’organizzazione è di fatto passata in mano al figlio 28enne, il Principe Heinrich, in collaborazione con Warsteiner, brand internazionale di birre Premium. Il principe Luitpold non disdegna la compagnia dei suoi ospiti e alza volentieri il boccale con loro, e assiste mescolato alla folla alla variopinta parata che coinvolge gli oltre mille personaggi in costume che di lì a poco trasformeranno la grande arena presso il castello in un luogo di incandescente entusiasmo. Ed è ancora il Principe a presentarsi con perfetta regalità in groppa a uno splendido destriero nero, in un impeccabile esercizio di dressage, davanti agli oltre ottomila spettatori che si assiepano in ogni ordine di posti sulle gradinate.



Subito dopo, in un clima di entusiasmo travolgente, comincia il torneo: momenti di narrazione a cui partecipano in modo corale tutti i personaggi presenti alla festa si alternano a esercizi di destrezza e acrobazia a cavallo e di giostra nel più autentico stile medievale, con il Cavaliere Bianco e il Cavaliere Nero che si affrontano alla lizza armati di lunghe lance di legno, tra bandiere, vessilli, musica incalzante. Il pubblico li applaude dalle gradinate, esulta, inneggia al proprio eroe preferito, segue la vicenda raccontata (ahimè solo in tedesco!) dal narratore ufficiale: insomma ci si diverte e ci si entusiasma. E alla fine della serata, dopo un altro spuntino e un’ultima bevuta, quando ci si dirige ormai un po’ alticci verso l’uscita, si cammina in mezzo a torce, fiaccole, lanterne, in una suggestiva semi oscurità che rende l’atmosfera della festa ancora più affascinante.



Per informazioni, sito Internet www.ritterturnier.de