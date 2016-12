Casaprota festeggia la sua bruschetta

17:06 - Ha compiuto 52 anni, ma è sempre giovane: siamo alla Sagra della Bruschetta di Casaprota, grazioso centro laziale in provincia di Rieti. L'appuntamento con il gusto è per sabato 25 e domenica 26 gennaio per un incontro a tu per tu con il buon pane e con l'olio locale, dal sapore intenso e aromatico, conosciuto e lodato già dagli antichi Romani. Le bruschette vengono servite gratuitamente in piazza e accompagnano la cena di sabato e il pranzo domenicale.

La sera di sabato si cena con gli spaghetti all’amatriciana preparati dalla Pro Loco di Amatrice e le salsicce alla brace, mentre domenica 26 c'è solo l’imbarazzo della scelta: zuppa di farro al tartufo, fregnacce (un particolare tipo di pasta fatto con acqua e farina) e carne alla brace a pranzo e, nel pomeriggio, frittelle servite dalla Pro Loco di Mompeo, maccheroni a fezze della Pro Loco di Monte San Giovanni e degustazione della Sidra a cura dell'associazione culturale Euskara.



Nel fine settimana si può visitare il frantoio locale con annessa degustazione di olio, assistere agli spettacoli di bande musicali e gruppi folcloristici, o visitare la Mostra Mercato del Prodotto Tipico, giunta ormai alla decima edizione, con una ricca esposizione di prodotti tipici e artigianali della Provincia di Rieti e di quelle limitrofe.



Casaprota, lungo la via Salaria, è un antico borgo appartenuto all’Abbazia di Farfa, addossato ad un antico Castello. Per chi vuole dedicarsi alle escursioni, ci sono molte interessanti rovine romane e medievali - con tesori d’arte ben nascosti – per itinerari da percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo. Le piante di olivo sono le grandi protagoniste del paesaggio della Sabina, in una natura incontaminata fra colline dai mille colori, immersi fra sapori e aromi da riscoprire in tavola con i piatti tipici della tradizione. Info: http://www.casaprota.net/