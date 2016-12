Cartoomics 2014: un mondo di fantasia

08:30 -

A FieraMilano Rho, dal 14 al 16 marzo, torna Cartoomics. L’evento, presente nei Padiglioni 8 e 12, giunto alla sua ventunesima edizione offre un calendario ricco di mostre ed eventi dedicati al mondo del fumetto, del fantastico, dei giochi, dei videogames del collezionismo, del cinema e della musica, proiezioni e anteprime con ospiti d’eccezione e tante sorprese. Oltre 200 gli espositori che partecipano alla manifestazione. In più quest’anno, sabato 15 marzo, Cartoomics 2014, in collaborazione con Marvel, presenta l’anteprima italiana dell’attesissimo film “Captain America: The Winter Soldier” che verrà proiettato nelle sale italiane il 26 marzo.

TRA SFILATE COSPLAY, EVENTI, MOSTRE E GIOCHI – Tanti gli eventi in programma per tre giorni completamente dedicati al mondo del fumetto e dell’immaginario. Sotto la guida del direttore artistico Filippo Mazzarella, sono stati infatti scelti eventi come mostre, incontri, sfilate cosplay, proiezioni e anteprime con ospiti d’eccezione come Leo Ortolani, autore e disegnatore di Rat-Man, e tante sorprese. Come sempre sarà protagonista anche il grande cinema che diletterà tutti i presenti con la proiezione in anteprima del film Captain America: The Winter Soldier, l’attesissimo film di Antony e Joe Russo, con Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily VanCamp, con la partecipazione di Robert Redford e Samuel L. Jackson. Il film verrà proiettato sabato 15 marzo alle 20.00 presso il cinema Uci Cinemas Bicocca. Ma le sorprese non finiscono qui perché a Cartoomics 2014 approderà anche il CapPuppetTour.



Tra le tante mostre si potranno visitare: Banditi a Milano (un viaggio nella Milano poliziesca come ce l’hanno raccontata il fumetto e il cinema dagli anni Sessanta ad oggi) e Cuori Matti (il mondo dei musicarelli illustrato da oltre 50 manifesti cinematografici originali), oltre a un omaggio al Fantastico mondo dei Peanuts, da Charlie Brown a Snoopy, e a Tex Willer visto da Claudio Nizzi che sarà presente a Cartoomics domenica 16 marzo (ore 16.00) per rispondere alle domande del pubblico e svelare i segreti del lavoro dello sceneggiatore, assieme ad alcuni disegnatori di Tex come Fabio Civitelli.