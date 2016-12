Carnevale: nelle Marche maschere e borghi da scoprire

16:45 - Il periodo di Carnevale nelle Marche è, ogni anno, un’esperienza di grande festa sia per i grandi che per i piccini. È un connubio di colori, sapori, suoni e tradizioni e si festeggia a suon di maschere e carri allegorici. Tra le iniziative più interessanti spiccano i Carnevali storici di Fano, Offida e Castignano, un'ottima occasione per scoprire alcuni tra i borghi più belli d’ Italia.



CARNEVALE DI FANO - L’appuntamento con uno dei Carnevali più antichi d’Italia è per domenica 23 febbraio e 2 marzo 2014. Molteplici sono i divertimenti che animano la manifestazione: il Carnevale per i bambini, quello per i nonni e il tradizionale getto di 150 quintali di dolciumi lanciati sulla folla. Antico insediamento di origine romana, la città di Fano è stata un importante centro sacro dedicato alla dea Fortuna. Tra i monumenti di rilevanza culturale spiccano le mura medievali, il Palazzo del Podestà e la prima biblioteca federiciana. Per gli appassionati di arte e cultura non va dimenticata la vicina città di Urbino, centro di grande interesse storico e artistico; per chi, invece, preferisce lunghe passeggiate all’aria aperta, nelle vicinanze si trovano le rinomate spiagge di Lido, Sassonia e Torrette. www.carnevaledifano.com



IL CARNEVALE STORICO DEL PICENO - La festa coinvolge i comuni di Ascoli Piceno, Castignano, Pozza e Offida e prevede appuntamenti mascherati distribuiti tra il 22 febbraio e il 6 marzo. Ad Offida i momenti più coinvolgenti sono in programma venerdì 28 febbraio con la caccia al "bov fint” (letteralmente "il bove finto"), rincorso per le vie del paese in una sorta di corrida simulata, e il Martedì Grasso (nel pomeriggio del 4 marzo) con la processione dei " vlurd” , ovvero i lunghi fasci di canne riempiti di paglia infuocati che vengono portati in corteo per le vie del paese e poi gettati in piazza per un grande falò finale a conclusione del Carnevale. La cittadina, inoltre, vanta uno dei centri storici meglio conservati del Piceno ed è uno dei pochi paesi in cui si possono ammirare vetrine di pregiatissimi pizzi impalpabili. www.comune.offida.ap.it

Molto caratteristico è poi il Carnevale del borgo di Castignano, con lunghe sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e il consueto falò finale per celebrare la fine della manifestazione. Nelle vicinanze un altro appuntamento da non perdere è la Fiera Regionale del tartufo nero pregiato di Acqualagna (Pu) prevista per domenica 23 febbraio, dove i sapori intensi della tradizione si mescolano alla natura e all’incantevole paesaggio. Per informazioni www.comune.castignano.ap.it



Per conoscere le condizioni del tempo sulle Marche, consulta il sito www.meteo.it.