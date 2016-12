Carnevale di Venezia: comincia la festa!

11:51 - Il Carnevale di Venezia è alle porte. La grande festa cittadina aprirà questo weekend, dal 15 al 16 febbraio, con la “Festa Veneziana”, una due giorni nel segno dello spettacolo e della più autentica tradizione locale. Il Carnevale prosegue poi fino al 4 marzo. Titolo dell’edizione 2014: “La natura fantastica”.

DUE GIORNI TRA BALLI, CORTEI E BUONI SAPORI - Sabato 15 febbraio il Carnevale di Venezia apre i battenti alle 19 con un corteo guidato dal direttore artistico del Carnevale, Davide Rampello, e rappresentanti delle associazioni Amici del Carnevale ed Ass. Internazionale per il Carnevale di Venezia, ed animato dalle percussioni brasiliane della Banda Berimbau. Il corteo partirà da campo San Geremia alla volta del Rio di Cannaregio ed animerà l’evento con uno show unico ed irresistibile capace di far ballare tutti.



Alle 19.00 inizierà poi la “Battaglia delle due Bestie musicanti”. Una battaglia a colpi di note! Due strepitose macchine sceniche, montate su altrettante imbarcazioni decorate e ognuna ospitante una band musicale, si “sfideranno” a colpi di tamburi e ritmo nel mezzo del Rio di Cannaregio, partendo rispettivamente dal Ponte delle Guglie e dal Ponte dei Tre Archi. Uno spettacolo di grande impatto scenico e metaforico, accompagnato da marchin’band, dalle evoluzioni di un gruppo di artisti da strada e dalla musica live delle band Carichi, Funkasin e Banda Berimbau.



Domenica 16 febbraio, il Carnevale propone invece una grande festa che alla cultura del remo coniuga il piacere dell’enogastronomia locale. Alle 11.00 un corteo acqueo, rigorosamente a remi, con 100 barche e 300 regatanti, salperà da Punta della Dogana, per poi attraversare il canal Grande fino a raggiungere a mezzogiorno il Rio di Cannaregio pronto ad essere accolto da tutti coloro che vorranno partecipare all’evento.



All’arrivo delle barche stand gastronomici daranno il via a piacevoli momenti di gastronomia locale. Preparatevi a gustare gratuitamente buonissimi primi come pasta e fagioli e bigoli in salsa, pesce di laguna, cicchetti, baccalà e gli immancabili dolci della ricorrenza come frittelle e galani, il tutto innaffiato dall’ottimo vino veneto. A condurre ed animare l’evento dal palco, insieme al direttore del Carnevale Davide Rampello, ci sarà Emanuele Pasqualini della compagnia teatrale Pantakin, e la musica live delle band Carichi, Funkasin e Banda Berimbau.



