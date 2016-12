Carmagnola: al via la “Sagra del Peperone”

16:23 - Dal 27 agosto al 7 settembre, Carmagnola, in provincia di Torino, ospita la “Sagra del Peperone”, un evento importante per valorizzare il prodotto tipico della città e per conoscere meglio le tradizioni e la cultura piemontese.



Il peperone, alimento conosciuto ed apprezzato in tutta Italia per il suo colorito giallo intenso o rosso vivace, è arrivato a Carmagnola agli inizi del Novecento, ed è poi diventato con il passare degli anni una risorsa fondamentale per l'agricoltura e l'economia della zona. Il Consorzio dei produttori, infatti, riconosce quattro tipologie di "Peperone di Carmagnola": il Quadrato (il bragheis), il Corno di bue (il lung), la Trottola e il Tumaticot.



La manifestazione, giunta alla 65^ edizione, propone un programma ricco di iniziative dedicate a tutte le fasce di età. Tra le vie e le piazze del centro cittadino vengono allestite alcune aree espositive tra cui la Piazza dei Sapori, con circa 190 stand e 70 spazi dedicate alla rassegna commerciale, la Piazza del Peperone destinata a come preparare e gustare l’ortaggio e, infine, il Gusto in Piastra dove assaporare in compagnia i prodotti tipici del territorio ligure e piemontese. Come ogni anno, inoltre, non mancano le numerose iniziative collaterali come la seconda edizione del 'Peppers Cake Talent Show', concorso amatoriale di cake design a tema peperone, il raduno vespistico nazionale, il raduno di trattori d'epoca e quello di auto e moto storiche. E ancora esibizioni e competizioni sportive a cura di diverse associazioni della città, la Festa di Re Peperone, un evento a tema con personaggi e maschere del Piemonte e per finire escursioni guidate alla scoperta dei tesori gastronomici, paesaggistici e culturali della città.



Infine, non mancano le serate danzanti e gli spettacoli in piazza: sabato 30 agosto è previsto il cabaret dello “Zelig show” con Leonardo Manera, Max Cavallari e Paolo Casiraghi. Come ogni anno la manifestazione si chiude con un evento gastronomico conclusivo che quest'anno prende il nome di 'Insalatissima di Peperone', in cui viene preparata un’enorme insalata di pasta fatta di peperoni e delizie del territorio e servita gratuitamente al pubblico.



Per maggiori informazioni, consulta il sito www.comune.carmagnola.to.it

Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it