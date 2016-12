Buon gusto: a Valeggio sul Mincio “Tortellini e dintorni”

17:31 - Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, dal 5 al 7 settembre ospita la sagra “Tortellini e dintorni”, un percorso eno-gastronomico in cui si ha la possibilità di conoscere e gustare i piatti della cucina veronese.

A farla da padrone, un ricco menù a base di Tortellini di Valeggio, preparati con sfoglia sottile e ripieno di carne, la Torta di Rose, il Dolce Valeggio, la Coppa al Bagno, i Tortellini di cioccolato e la Pesca tipica. Il viaggio nel gusto, nei sapori e nelle tradizioni di Tortellini e dintorni comprende anche il Mercato di Eccellenza, a cui partecipano presidi Slow Food e produttori selezionati. Il connubio con i vini D.O.C. Custoza e Bardolino completa il percorso di degustazione, realizzato con il coinvolgimento dei pastifici artigiani, dei pasticceri, delle cantine e di tutti gli operatori del settore.



Durante la manifestazione non solo buon gusto ma anche tanto divertimento. Le serate sono animate da concerti di musica dal vivo che propongono un repertorio variegato, dal jazz al folk, dal soul alla bossa nova: un evento nell’evento, che trasforma il centro storico del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Inoltre, la Biblioteca Comunale offre due serate dedicate all’editoria in cui vengono presentati volumi e riviste riservate all’enogastronomia, alle ricette di cucina e allo style food.



L’evento è anche la giusta occasione per visitare le bellezze che offre Valeggio sul Mincio, conoscerne la storia e i suoi monumenti, con la possibilità di partecipare a passeggiate guidate in compagnia dei volontari del CTG El Vissinel e aderire alle escursioni in mountain-bike con l’Associazione Turismo Attivo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.tortelliniedintorni.net