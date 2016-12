20 maggio 2014 Bucolica Bike Ride: in bici alle porte di Milano A due ruote sulla Martesana e in visita alla fiera del Vivere Country, di LUDOVICA CASELLATI Tweet google 0 Invia ad un amico

09:53 - Domenica 25 maggio alle porte di Milano ha luogo la prima edizione di Bucolica Bike Ride, un’allegra biciclettata che parte da Gessate, capolinea della linea 2 della metropolitana milanese e che percorre 15 chilometri della ciclabile del Naviglio della Martesana. Meta della biciclettata è raggiungere Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda, dove da venerdì 23 a domenica 25 maggio si svolge “ Bucolica il Vivere Country”, la prima manifestazione in Italia dedicata alla filosofia ed alle atmosfere della vita all’aria aperta.

L’idea è di Viagginbici, (www.viagginbici.com) il Magazine del Turismo sostenibile, condivisa con FIAB (Federazione italiana amici della bicicletta) e patrocinata dal Gist e sostenuta da “Bucolica - il Vivere Country”. La biciclettata è aperta a tutti coloro che vogliono per un giorno scoprire, senza fare troppa fatica, quanto può essere culturalmente bello, naturalmente divertente e estremamente salutare trascorrere una giornata sulle due ruote nell’hinterland milanese per approdare ad una Mostra mercato dal sapore d’altri tempi. Si unisce alla pedalata anche il Sottosegretario al Ministero Dell’Ambiente Barbara Degani, per testimoniare come la bicicletta sia il mezzo su cui anche le istituzioni sempre di più stanno puntando.



L’occasione: Bucolica, il Vivere Country – Per tutto il fine settimana Villa Castelbarco a Vaprio D’Adda è la splendida cornice di una bella manifestazione tutta dedicata al tema della vita all’aria aperta, intesa come ricerca di un nuovo tipo di benessere, al di fuori delle aree metropolitane. Il cuore dell’evento è una esposizione di arredi antichi e nuovi, abbigliamento, oggettistica, tessuti e molto altro ancora, protagonista di una mostra mercato e di una serie di una ricca eventi e iniziative speciali (il programma completo è online sul sito www.bucolicacountry.com). Immersi nella splendida cornice della Villa, 125 espositori offrono l’esempio di uno stile di vita fatto di qualità, calore e comfort rivolto alla ricerca del benessere a 360 gradi.

“Abitare e vivere in campagna non significa affatto rinunciare al bello, anzi” afferma Luigi Michielon, presidente di Doge srl, agenzia organizzatrice dell’evento, “gli allestimenti eleganti ed accoglienti realizzati dai nostri espositori, sono frutto della passione per l’artigianato di qualità e dell’esperienza professionale”.

Bucolica, giunta alla sua seconda edizione, ha il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Provincia di Milano, e del Comune di Vaprio d’Adda. La manifestazione sta anche aiutando il FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella realizzazione di un giardino per i bambini, nel Parco della suggestiva Villa dei Vescovi di Luvigliano, Padova.



Il percorso della biciclettata: il Naviglio della Martesana - L’appuntamento è per domenica 25 Maggio: il punto di ritrovo è alla Metropolitana di Gessate (terminal della linea Verde) alle ore 10.00: le bici, come sempre la domenica, possono essere trasportate gratuitamente in metrò. Da Gessate a Vaprio D’Adda si percorrono 15 km in bicicletta lungo la pista ciclabile che corre lungo il Naviglio della Martesana, su un percorso totalmente pianeggiante e ricco di fascino. Arrivati a Villa Castelbarco, i partecipanti registrati alla biciclettata entrano gratuitamente all’interno di “Bucolica, il Vicere Country”, grazie ad un braccialetto che viene consegnato prima della partenza.



Il form di registrazione è su Viagginbici.com: basta cliccare qui e inserire nserire nome cognome e mail.

all'interno di Villa Castelbarco per chi lo desidera c’è la possibilità di pranzare all’interno delle Scuderie, allestite internamente con tavoli e sedie in stile country grazie all’opera di un paesaggista.



PER INFORMAZIONI: www.viagginbici.com oppure www.bucolicacountry.com