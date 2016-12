Birre artigianali di qualità: l’Italia Beer Festival di Roma

12:51 - Dal 23 al 25 maggio le birre artigianali italiane sono protagoniste a Roma per la sesta edizione dell’Italia Beer Festival, manifestazione itinerante organizzata dall’Associazione Degustatori Birra e pensata per valorizzare le birre italiane di qualità.

Come da tradizione l’evento è accolto negli avveniristici spazi dell’Atlantico e propone numerosi stand di birrifici che offrono una ricca varietà di birre artigianali tutte da degustare. L’edizione 2014, inoltre, promette di bissare il grande successo di pubblico ottenuto negli anni passati e propone un ampio ventaglio di laboratori e workshop, ideati sia per i neofiti che per i più esperti, allo scopo di favorire la conoscenza di tutti i segreti legati all’universo della birra.



Accanto alle ultime tendenze della produzione birraria, sono presenti numerosi banchi d’assaggio di prodotti gastronomici locali: un modo per scoprire, con allegria, i sapori del territorio. Ma il divertimento non finisce qui: il programma prevede per venerdì e sabato un intrattenimento musicale di musica live rock e, per tutti gli sportivi, sabato sera c’è la possibilità di vedere proiettata su maxischermo la finale di Champions League.



Il costo del biglietto è di 8 euro e dà diritto ad un porta bicchiere da collo e ad un bicchiere serigrafato da degustazione.



Orari: venerdì 23 maggio (17.00-02.00); sabato 24 maggio (12.00 - 02.00); domenica 25 maggio (12.00 - 24.00).



Per tutte le informazioni consultare il sito: www.degustatoribirra.it