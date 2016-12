Bicicletta: domenica 11 maggio la Giornata Nazionale

18:16 - Domenica 11 maggio tutta Italia monta in sella: il Ministero dell’Ambiente ha indetto per la seconda domenica di maggio la “Giornata Nazionale della Bicicletta”. Promuovere la mobilità sostenibile ha forti ricadute positive sulla salute, l’inquinamento, il risparmio, la manutenzione delle strade e molto altro. Incentivare le persone ad un uso più frequente della bici soprattutto nei centri urbani è l’obiettivo di questa giornata. A ricordarci questo importante appuntamento sulle due ruote è www.viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile.

Ad affiancare l’azione del Ministero dell’Ambiente anche la Federazione Italiana Amici della bicicletta che per l’occasione organizza Bimbinbici, arrivata alla 15 edizione. Appuntamenti in 200 città italiane che tra sabato 10 e domenica 11 maggio, vedranno oltre 70.000 persone tra bambini, ragazzi e famiglie impegnati in una pedalata in sicurezza lungo i percorsi urbani. Bimbinbici è, di fatto, un’occasione divertente per trascorrere una giornata in famiglia e per condividere l’esperienza di muoversi in bicicletta nella propria città, scoprendo tutti i vantaggi per la salute e l’ambiente. Madrina della manifestazione Filippa Lagerback.



“Uno dei nostri obiettivi è sensibilizzare sempre più le amministrazioni locali affinchè rendano possibile anche ai bambini l’uso della bicicletta nei centri urbani – dichiara Barbara Degani Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente – Insegniamo ai nostri figli fin da piccoli ad usarla ma poi se non realizziamo piste ciclabili sicure, impediamo di fattoa loro di utilizzarla. E’ importante educarli fin da piccoli alla sostenibilità, ad una vita più sana a stili di vita green, ma poi dobbiamo essere coerenti e rendere tutto questo possibile”.



Bimbimbici è anche il momento conclusivo del percorso didattico sui temi della mobilità ciclistica portato avanti da FIAB nelle scuole (www.fiab-scuola.org) e del concorso nazionale che quest’anno era dedicato ai “benefici per la salute nell’utilizzo regolare della bici”: oltre 2.000 alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado hanno partecipato al concorso realizzando disegni e componimenti poetici e musicali sul tema "Più sani e più felici in bici".



Per conoscere il programma delle 200 città che hanno aderito all’iniziativa consultate il sito www.bimbimbici.it