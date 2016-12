Bergamo: una fiera di piccole passioni

17:02 - La Fiera di Bergamo ospita, dal 6 al 9 marzo “Creattiva”, una manifestazione nazionale dedicata all’ hobbistica e al bricolage: una straordinaria occasione per tutti i creativi che hanno fantasia e passione per le arti manuali.

DODICI ANNI DI PASSIONE - L’appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, è rivolto sia agli appassionati del “ fai da te” che ai principianti con il desiderio di avvicinarsi e toccare con mano le tecniche creative più diverse: pittura, decoupage, ricamo e composizioni floreali, alcune tra le attività che la Fiera offre. Ogni anno “Creattiva” ospita hobbisti provenienti da tutta Italia, interessati non solo a vedere le numerose aziende che espongono i loro prodotti, ma anche a interagire con esse per valutare i migliori prodotti offerti dal mercato.







TRA LABORATORI, CORSI E MOSTRE - Grazie a dimostrazioni pratiche e laboratori i visitatori hanno la possibilità di mettersi in gioco, imparando e sperimentando nuove tecniche artistiche. I corsi creativi, infatti, costituiscono uno dei pilastri fondanti della formula di successo di “Creattiva”: un pubblico sempre attento e ricettivo ai nuovi trend di stagione si incontra agli stand per scoprire i segreti del mestiere direttamente dai Maestri Creatori che, di edizione in edizione, confermano con entusiasmo la propria presenza. E per tutti gli amanti del ricamo, l'edizione primaverile ospita anche un'area completamente dedicata a questa antica arte.



Infine, mostre e convegni fanno da corollario a una manifestazione dove gli espositori sono i registi e il pubblico l’attore principale, momenti che dimostrano come “Creattiva” sia un evento in cui si scambiano e diffondono idee dedicate a questo mondo sempre in continua evoluzione. Informazioni utili: la fiera è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00. Costo del biglietto: intero € 10; ridotto € 7.



Per maggiori informazioni consultare il sito: http:www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/