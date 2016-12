Bergamo ospita i Maestri del Paesaggio

14:49 - La Piazza Vecchia di Bergamo Alta fino a domenica 21 settembre si trasforma in un grande giardino in occasione della quarta edizione de “I Maestri del Paesaggio - International Meeting of the Landscape and Garden”: la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura del paesaggio e dell’ambiente: grandi protagoniste della manifestazione sono le piante curative, toccasana per l'anima e rimedio assoluto contro stress e preoccupazioni.

Il verde viene proposto come fonte di serenità fisica, mentale e sociale: i visitatori possono passeggiare lungo un elegante percorso fatto di aiuole e erbe curative, costruito per suscitare tranquillità e armonia, in un viaggio attraverso piante e fiori dalle proprietà medicinali spesso sconosciute. Il percorso è suddiviso in nove aiuole per tre temi: 96mq di piante di uso alimentare, 39mq dedicate alla bellezza della persona e 72mq ad uso officinale. Le diverse specie, ospitate anche in particolari vasi tank, possono essere benefiche in diverse situazioni: dalle doti miorilassanti del giuggiolo (antistress e tonicizzante) a quelle polifenoliche del melograno (rimedio contro obesità, fumo, alcool), dalle proprietà medicamentose contro raffreddamenti e dermatiti dell’echinacea alle proprietà contro il singhiozzo e i disturbi uditivi della calaminth. Spiccano poi la nepeta, ottima contro la tosse e il mal di stomaco, il finocchio, alleato di alimentazione e digestione, specie nel caso dei lattanti, e l’allium, attivo contro i gonfiori di stomaco e addirittura contro i calli. Per due settimane, eventi itineranti, seminari, workshop, appuntamenti culturali ed enogastronomici, mostre, aperitivi del paesaggio e concorsi raccontano un mondo diverso e più verde, conducendo il pubblico in un alveo di benessere e architettura green.



La rosa di relatori dell’edizione 2014 include le più autorevoli firme tra Paesaggisti, Garden Designers, Landscape Architects selezionati e invitati dal Comune di Bergamo e dall’associazione culturale Arketipos per questa quarta edizione: da Stig L. Andresson a Fergus Garrett, da Marco Bay Pablo Georgieff, Mikyoung Kim, Luciano Giubbilei, Ugo Morelli, Ulf Nordfjell e molti altri. A disposizione dei visitatori anche numerosi seminari di approfondimento a tema green, ospitati nelle più belle sale della Città Alta: da “Parchi Urbani, una visione prospettica dei parchi di Bergamo come luoghi di comunità, tra economie e partecipazione” a “Proprietà medicinali delle erbe aromatiche” e “Smart City secondo natura: “Flussi urbani e gestione del verde”, fino a “Creative design for small spaces&healing garden: colori, combinazioni e curiosità su fiori e erbe che disegnano i nostri giardini”.



Infine, non mancano le aree dedicate al gusto, con gli “Aperitivi del Paesaggio” realizzati in collaborazione con iSchool, in cui è possibile degustare i sapori della tradizione in compagnia di paesaggisti, designer e fotografi della natura.



