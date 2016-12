Bergamo, l'Arte è in Fiera

16:44 - Bergamo si trasforma per quattro giorni in centro d'eccellenza dell'arte moderna e contemporanea con Bergamo Arte Fiera (BAF), protagonista nei quartieri fieristici della città lombarda da venerdì 10 gennaio (inaugurazione ore 18) a lunedì 13 gennaio (chiusura ore 14),

La manifestazione, brillante, raffinata e di qualità, raggiunge quest'anno l'importante traguardo della decima edizione e consolida la sua posizione di riferimento per tutto il Nord Italia. Come sempre sono presenti tante opere d’arte di alta qualità esposte da galleristi provenienti da tutta Italia e dall’estero. La mostra mercato, cresciuta e migliorata costantemente negli anni nonostante la crisi, attrae costantemente collezionisti e curatori di istituzioni alla ricerca delle tendenze internazionali d’arte.



La mostra mercato si articola su 6.500 metri quadrati di esposizione con la presenza di oltre 80 gallerie e si presenta come un insieme armonico, senza divisioni in settori, per meglio confrontare le molteplici anime dell’arte del Novecento e della produzione contemporanea. I visitatori possono così godere un percorso di alta qualità, nel quale accanto alle opere di artisti ormai “storicizzati”, sono presenti nuove proposte attentamente selezionate. Ma BAF ha avuto il grande merito, nei suoi intensi primi dieci anni di vita, di andare ben oltre il ruolo di semplice salone espositivo di alta qualità.



L’evento ha incluso sin dalla sua prima edizione un ricco calendario di eventi collaterali. Anche quest'anno ci sono appuntamenti artistici, culturali, storici e di approfondimento, che coinvolgono trasversalmente, oltre agli esperti e agli appassionati del settore, anche molte persone che non si erano mai avvicinate prima alle mostre-mercato. Tra i protagonisti del 2014 spiccano i nomi di Gabriele Basilico, Umberto Carrara, Margherita Leoni e Mariella Bettineschi. Tutte le informazioni sono sul sito Internet www.bergamoartefiera.it