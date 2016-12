ATredozio per il Palio dell'Uovo

15:53 - A Tredozio, Forlì-Cesena, dal 20 al 21 aprile, torna la Sagra e Palio dell’Uovo con la sua divertentissima "battaglia delle uova" crude. Quattro i rioni che si sfidano in questa antica usanza di epoca medioevale. E poi ancora tanto divertimento e atmosfera d’altri tempi grazie all’attesissima sfilata storica con tanto di sbandieratori, paggetti e chirine, trombe di epoca romana.

DUE GIORNI DI DIVERTIMENTO IN STILE MEDIOEVO - La sagra riprende l’usanza antica della battitura delle uova sode che un tempo si svolgeva nella vicina Parrocchia di Ottignana durante il lunedì di pasquetta. Una tradizione diffusa anche in altri centri d'Italia, come rituale propiziatorio alla primavera. La conquista del Palio, che si rifà alla sfida annuale tra i 4 rioni lungo l'alveo fluviale del paese, è preceduta da una sfilata storica in costume medioevale. In questo modo vengono rappresentate le 4 contrade del paese, che, accompagnate dal seguito delle chiarine, degli sbandieratori, insieme ai paggetti che recano il Palio d'Argento, sfilano attraversando il paese in direzione del campo di gara. Ma il protagonista indiscusso della festa è sempre e decisamente lui: messer uovo sia nella variante cruda che soda.



Quattro, come i Rioni, le gare che concorrono alla conquista del Palio tra cui la più spettacolare è senza ombra di dubbio la "battaglia delle uova" crude, che vede contrapposte a rotazione le coppie dei Rioni in un incontro di abilità e precisione con il lancio di 600 uova per ogni tornata. Oltre alla battaglia delle uova crude ci sono anche la gara "dell'uovo nel pagliaio" durante la quale verranno ricercate circa 200 uova sode nascoste in un capiente pagliaio; la gara "dell'uovo in bersaglio" con il lancio di uova crude verso un maxi bersaglio con la squadra avversaria protesa ad arrestarne la corsa con una pala di legno, ed infine la gara "del tiro alla fune" sull'argine del fiume con le due squadre posizionate sulle rive contrapposte.



Per maggiori informazioni: www.comune.tredozio.fc.it