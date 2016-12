ArteVino: Maleo, alla scoperta del buon gusto

10:49 - Da venerdì 13 a domenica 22 giugno a Maleo, in provincia di Lodi, si svolge ArteVino, rassegna artistica ed enogastronomica, giunta alla decima edizione. La location dell’evento è la suggestiva cornice di Villa Trecchi, dimora settecentesca appartenuta all’omonima famiglia e adesso splendida location per una rassegna tutta dedicata ai buoni sapori e all’arte.

La manifestazione prende il via alle ore 18.30 di venerdì 13 giugno. Le cantine e il parco di Villa Trecchi ospitano le degustazioni di oltre duecento etichette tra vini italiani e internazionali, champagne, vini francesi e vini da dessert, in un percorso suggestivo che può dare grandi soddisfazioni agli enoappassionati, ma che offre spunti di grande interesse anche a chi coltiva altre passioni. Sono in degustazione, oltre ai vini di aziende provenienti dalle migliori zone viticole, numerosi prodotti alimentari tipici. I sommelier, i produttori e gli enogastronomi locali sono prodighi di storie che aiutano i visitatori a scoprire il processo “magico” che trasforma l’uva in vino.

Per il buon bere, oltre al vino sono presenti anche tante birre artigianali prodotte dai birrifici del territorio lodigiano e cremonese, alla spina e in bottiglia. A ciascuna varietà è dedicata una descrizione che ne spiega sapori e ingredienti.



Infine, tante sono le attività collaterali che si sviluppano durante la rassegna. In esposizione dal 13 al 29 giugno la mostra di pittura “Abdua caeruleus” raccoglie, da collezioni private lombarde, una trentina di opere che illustrano vedute e paesaggi dell’Adda dal XVIII al XIX secolo .

Sabato 14 giugno alle ore 22.00 l’artista Lidia Perotti si ispira alla musica blues per realizzare una performance di pittura dal vivo; domenica 15 alle ore 21.00 prende vita una sezione dedicata al fumetto, forma d’arte che negli ultimi anni sta conquistando numeri crescenti di appassionati. Infine, per tutta la durata della manifestazione ferve la sfida del Photo Contest amatoriale per raccontare in uno scatto le esperienze vissute durante il percorso ad ArteVino. Tutte le foto andranno a comporre una grande opera che sarà esposta nei giorni della rassegna.



Sabato sera, infine, ci si raccoglie intorno al maxischermo per fare tutti insieme il tifo per la Nazionale, al suo esordio al Mundial in Brasile.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.artevinomaleo.it