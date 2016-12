Arte Genova 2014: gallerie, artisti e performance

17:36 - Al quartiere fieristico di Genova, dal 14 al 17 febbraio, gallerie d’arte, installazioni, performance e 80 artisti emergenti si danno appuntamento per ArteGenova 2014. La kermesse quest'anno compie il decimo anno di vita. Un mondo originale e punto di riferimento importante per tutti gli appassionati d'arte.





- la Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporane, punto di riferimento internazionale per collezionisti, addetti e appassionati del settore quest’anno compie il suo decimo anno di vita e per festeggiare l’evento ha scelto come alloggio d’eccezione ildel, sono pronti a rendere ancora più allegra la fiera. Accanto a migliaia di opere di artisti di fama mondiale con CATS ArteGenova volge lo sguardo alle nuove espressioni dell’arte contemporanea, dedicando una forte attenzione ai talenti emergenti.Oltre, prevalentemente italiani, ma anche bielorussi e austriaci esporranno le loro. In evidenza le linee di sviluppo dell’arte attuale e le sue più estreme manifestazioni, esemplificate dalla Video Arte e dall’utilizzo di nuove tecniche nell’ambito del linguaggio fotografico.sarà così un punto d’incontro e di scambio tra artisti, collezionisti, mercanti d’arte, operatori del settore, art lovers, proponendosi come un vero e proprio centro nevralgico del “fare arte contemporanea”. La fiera apre al pubblico venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20 mentre lunedì dalle 10 alle 13.Per maggiori informazioni: www.artegenova.org