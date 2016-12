Aosta: la Fiera di Sant'Orso

10:20 - Ad Aosta torna, dal 30 al 31 gennaio, la millenaria Fiera di Sant'Orso, la festa in onore dell’amatissimo protettore della città. Il centro storico di Aosta si riempie di mille espositori, tra artisti ed artigiani locali, che presentano con tutto l’orgoglio valdostano le loro opere in legno, vere e proprie opere d’arte.

– Il motto della fiera è divertimento fino all’alba per dimenticare ogni tipo di tristezza e problema. Obiettivo facilmente raggiungibile. Il centro storico di Aosta nei giorni della kermesse diventa infatti un festoso palcoscenico dove l’dà il meglio di sé, fiumi diriscaldano anche i visitatori più freddolosi e per i più “vecchiettini” ci sono anche. E poi ancora:come la fontina e il liquore al genepi; musicisti e vere e svariate opere della tradizone locale.La fiera si svolge ine in. Qui troverete:),e tanto altro ancora. Da non dimenticare anche la, la lungacon i suoi canti, balli e le vie illuminate, il momento più allegro della manifestazione.: si dice che il protettore della città era quasi sicuramente un presbitero, vissuto tra il V e l’VIII secolo, a cui era stato affidato il compito di custodire e celebrare messa nella chiesa di San Pietro. Di carattere riservato e umile è ricordato per essere stato un eremita della carità. Le genti delle transumanze si affidavano spesso alle sue cure spirituali per trovare conforto e pace. Un conforto e una carità semplice e disarmante. Anche i miracoli a lui attribuiti hanno il sapore della genuinità. Un esempio? Tra i tanti miracoli uno dei più famosi è sicuramente quello dellaz (oggigiorno chiamata Fontana di Sant’Orso, ancora attiva sotto la cappella della chiesa) che il santo fece scaturire picchiando una roccia con un bastone per venire in aiuto della popolazione colpita da una grave siccità.secondo racconti leggendari la Fiera di Sant’Orso ebbe inizio proprio di fronte la Chiesa dove il Santo era solito distribuire ai poveri indumenti e "sabot", le tradizionali calzature in legno ancora oggi presentate in fiera. Oggigiorno, invece, è tutto il centro cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione.Per maggiori informazioni: www.regione.vda.it