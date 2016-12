Alto Adige: il golf si gioca sulla neve

16:58 - Il golf d'inverno cambia colore e da green diventa white. I prati perfetti che di solito ospitano le disfide a colpi di drive, ferri e putt sono sostituiti da distese bianche, altrettanto lisce e incantevoli, in cui per spostarsi da una buca all'altra non si usa la golf cart, ma si viaggia su sci, snowboard o slittino. Siamo all'Alpe di Siusi, sulle montagne dolomitiche patrimonio dell'Umanità Unesco dove, domenica 19 gennaio si svolge un torneo molto speciale. Il 6th Winter Golf Tournement Seiser Alm - Alpe di Siusi.

L'esperienza è davvero curiosa ed entusiasmante. A 2000 metri di quota, sull'altopiano dello Sciliar si gioca su un percorso in cui il fairway, ossia la parte rasata del prato, è sostituito da una pista di neve battuta, mentre la neve fresca fa la parte del contorno in erba alta. La partenza è alle 9.30, simultanea sulle diverse buche del percorso, dopo aver ritirato i pettorali di gara (a partire dalle ore 8.45) presso la staziona a monte della Cabinovia Alpe di Siusi. Si gioca a coppie con un massimo di tre ferri a testa, iscrivendo il miglior risultato. Il regolamento di gara prevede alcune norme specifiche che correggono le classiche regole del golf: ad esempio, se la palla finisce nella neve fresca si può scegliere tra dropparla, rimetterla sul tracciato con un colpo di penalità, o giocarla dove si trova. Per imbucare, basta fare entrare la palla nel cerchio disegnato intorno alla buca. Dopo 8 colpi si alza la palla e il putting avviene secondo modalità particolari. La premiazione è prevista per le ore 15.00 presso la Tenda Après Golf, con un intrattenimento musicale.



Il torneo è aperto a giocatori professionisti e amatori, ma può essere molto divertente anche semplicemente assistere al gioco, vista la particolare situazione e la cornice pittoresca in cui si svolge. Per giocare si paga una tassa di iscrizione di 25 Euro. Le informazioni e il programma di gara si trovano sul sito www.alpedisiusi.info.