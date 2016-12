16 giugno 2014 Adamelllo: tanti modi per vivere la montagna in estate Sui monti a cavallo tra Lombardia e Trentino tante iniziative dedicate a tutta la famiglia, tra aria aperta, relax e buon gusto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:58 - Il comprensorio Adamello Ski non è solo il regno degli sport invernali. Le belle giornate estive, gli scorci paesaggistici offerti dalle imponenti montagne e le numerose iniziative per lo sport e il divertimento favoriscono il turismo all’aria aperta e le vacanze in famiglia.

Per gli adulti, grazie al supporto delle guide alpine, è possibile svolgere attività sportive a contatto con la natura: trekking, escursioni micologiche, botaniche e naturalistiche. Particolarmente interessante è l’offerta della “Adamello Card”, una tessera con validità settimanale offerta gratuitamente a chi pernotta almeno tre notti nelle strutture ricettive convenzionate e che permette di partecipare a un ricco programma di attività alla scoperta della flora e della fauna del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello La tessera offre anche sconti sugli impianti di risalita per il trekking e le passeggiate in quota, oltre che nei musei e in molte strutture sportive. Gli appassionati possono divertirsi facendo rafting, gite in mountain bike, arrampicata e ponti sospesi del parco avventura.



Per i bambini sono in programma diverse inziative, tra le quali segnaliamo:

“Magia della Montagna”- A Pontedilegno, in alcuni periodi prestabiliti dell’estate, sono organizzate settimane ricreative per i bambini a partire dai quattro anni di età. Si tratta di momenti ludici e didattici con attività di vario tipo: laboratori, escursioni sulle tracce degli animali selvatici, gite naturalistiche con degustazione del miele, visita ad un caseificio e laboratorio di animazione e improvvisazione teatrale per imparare a rispettare il bosco e la natura.

“Magia dell’Alpeggio” - Dal 26 luglio al 3 agosto e dal 23 al 31 agosto 2014, i bambini a partire dai quattro anni di età possono partecipare a una serie di attività al Passo Tonale: passeggiate alla scoperta della natura, gite al parco avventura con diversi percorsi acrobatici, laboratori, escursioni guidate, incontri con agricoltori, spettacoli e itinerari in mountain bike. Inoltre, al Passo Tonale è attivo per il periodo estivo il “Mini Club della Mucca Adamellina”, aperto tutto il giorno e tutti i giorni e dedicato ai bambini dai quattro ai dodici anni d’età. Qui animatori preparati intrattengono i bambini con un ricco programma di attività all’aperto tra avventura e divertimento. I piccoli ospiti possono accedere al mini club grazie alla tessera Adamello Kids Card rilasciata dalle strutture alberghiere locali.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.adamelloski.com