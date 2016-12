Acquario di Genova: iniziative d’estate

13:47 - Dal 15 luglio l’Acquario di Genova propone due mesi di iniziative speciali che accompagnano il pubblico per tutto il periodo estivo. A un anno dall’inaugurazione del Padiglione Cetacei, l’Acquario apre poi le porte a tante attività per grandi e piccini, tra cui “A tu per tu con l’esperto”, in cui i massimi specialisti di mare a livello mondiale si mettono a disposizione dei visitatori per raccontare e condividere la loro esperienza. Grandi protagonisti sono, come sempre, i delfini.

Fino al 14 settembre, la struttura genovese resta aperta tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 20.30). Inoltre, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 17, gli esperti dell’Acquario incontrano il pubblico per raccontare la vita dei cetacei, vere “star” marine, e di altre creature che vivono in queste vasche: delfini, squali, lamantini, pinguini, foche, meduse, coralli.



Momento clou sono i tre incontri giornalieri nel Padiglione Cetacei per assistere alle sessioni di addestramento dei delfini: i visitatori possono conoscere da vicino questi bellissimi animali, approfondendo i diversi aspetti della loro vita quotidiana, osservando i loro comportamenti – dal gioco alla socializzazione, dal corteggiamento alla comunicazione – mentre interagiscono con gli addestratori che si prendono cura di loro ogni giorno.



Alle ore 12, 14 e 16, grazie alla parete vetrata aperta al piano superiore del Padiglione, il pubblico può “ascoltare” i delfini, le loro vocalizzazioni, il rumore dello sfiato quando salgono in superficie per respirare e, attraverso le spiegazioni degli esperti, approfondire le interazioni tra gli animali e gli addestratori che di volta in volta sono diverse. Gli animali in ogni caso, sono impegnati nei giochi e negli esercizi tipici della loro specie nella vita libera in mare, mentre non vengono proposte, per filosofia stessa dell’Acquario, attività di esibizione.



Nel corso della giornata, si svolgono anche incontri dedicati alla vita degli squali, dei lamantini, chiamati anche “sirene del mare”, dei pinguini, per ammirare il loro tipico piumaggio “in frac”, di foche, meduse e coloratissimi abitanti della scogliera corallina.

Per conoscere in dettaglio il programma delle attività e le promozioni sugli ingressi consultare il sito www.acquariodigenova.it