Abilmente: un mondo di creatività e fantasia

10:03 - Alla Fiera di Vicenza dal 20 al 23 febbraio 2014 si svolge Abilmente, una Mostra-Atelier Internazionale della Manualità Creativa dedicata a tutti appassionati di patchwork, cucito creativo, decorazione e bijoux. Un’occasione per scoprire tutte le novità creative e le nuove tecniche per l’arte dell’ handmade.

L'esposizione è divisa per aree tematiche: le novità si trovano sia presso gli stand delle diverse sezioni, sia nelle aree dimostrative dei più importanti produttori e distributori. È possibile, dunque, visitare l’atelier della carta, oppure quello delle tinte naturali, che svela come colorare naturalmente anche i materiali nobili e preziosi come la seta. Un'altra area è dedicata al patchwork e una sezione apposita ospita la "sposa creativa", riproposta dopo il successo riscontrato nelle scorse edizioni: qui si possono ammirare, ad esempio, originali abiti da sposa tutti creati con la carta.



Una nuovissima area è dedicata al mondo del cake design, con un’ampia offerta commerciale di paste e attrezzature per la decorazione delle torte, e con un laboratorio in cui si tengono per tutta la durata della manifestazione alcune dimostrazioni gratuite. Spazio anche all'universo dei bijoux, con originali gioielli realizzati nei materiali più differenti tra cui lana, feltro, perle e perline colorate.



Fiera di Vicenza- da giovedì 20 a domenica 23 febbraio

Orario di apertura Tutti i giorni orario continuato: 9.30 – 19.00

Ingresso Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00

Per maggiori informazioni consultare il sito www.abilmente.org