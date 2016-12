A Venezia per la Festa del Redentore

15:47 - A Venezia è tutto pronto per accogliere una degli eventi religiosi più sentiti: la Festa del Redentore che dal 19 al 20 luglio animerà la città di giochi di luce, cene in barca, fuochi d'artificio e momenti religiosi da vivere nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca.

FESTA DEL REDENTORE - La tradizione legata alla festa del Redentore risale al 1577 e nasce come ringraziamento per la fine di una terribile pestilenza, evento festeggiato con l'edificazione dell'omonima basilica del Palladio sull'isola della Giudecca, raggiungibile attraversando un imponente ponte di barche lungo 330 metri. La festa, che si tiene nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, è uno degli eventi cittadini più sinceramente sentiti dai veneziani. I festeggiamenti iniziano al tramonto del 19 luglio quando le imbarcazioni, perfettamente addobbate con frasche e palloncini colorati e ben illuminate, comincino ad affluire nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca.



In barca, in attesa dello spettacolo che inizia alle ore 23.30, si consuma una gustosissima cena a base di piatti della tradizione veneziana. Bellissimi i giochi di luce e di riflessi che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili della città. Infine, per tutti coloro che amano la musica classica, venerdì 18 luglio presso la Chiesa del S.S. Redentore ci sarà il Concerto Festa del Redentore per la Pace dell’Ensemble MusicaVenezia e Musica Sacra dal tempo di Barocco per il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale Musiche di Monteverdi, Vivaldi, Handel. L’ingresso è libero.



PROGRAMMA:

SABATO 19 luglio 2014

Ore 19.00 – Apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la Chiesa del redentore all’isola della Giudecca e presentazione degli equipaggi delle regate di voga alla veneta

Ore 23.30 – Spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco



DOMENICA 20 luglio 2014

Regate del Redentore – canale della Giudecca

Ore 16.00 – regata dei giovanissimisu pupparini a 2 remi

Ore 16.45 – regata su pupparini a 2 remi

Ore 17.30 – regata su gondole a 2 remi

Ore 19.00 – Santa Messa Votiva presso la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca.



Per conoscere le condizioni del tempo, consulta il sito www.meteo.it

Per maggiori informazioni: www.comune.venezia.it