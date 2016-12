A Trevi torna Pic & Nic

17:48 - Ancora pochi giorni e tutti coloro che amano l’Umbria, le merende golose, l’olio extra vergine e soprattutto l’antica arte del mangiare sull’erba: il pic-nic potranno essere accontentati nella loro particolare idea di gita all’aria aperta. E sì perché, dal 25 al 27 aprile, torna il lungo weekend di Pic&Nic a Trevi. A voi non resta che mettere scarpe comode e partire per la bella città umbra. Assaporerete quanto è bella la vita di campagna e la sua semplicità.

UN PIC NIC TRA ARTIGIANATO E BUONI SAPORI – Quest’anno il tema centrale di PicNic è il “Saper Fare”: un’attenta selezione di artigiani innovatori esporranno le loro preziose ed uniche produzioni in Villa Fabri. A seguire il 26 aprile alle 10 ci sarà una tavola rotonda sul tema in questione. Uno spazio importante sarà dedicato anche al Ventennale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio che ha avuto Trevi tra i Comuni fondatori e la prima presidenza dell'ANCO, per l'occasione è stato promosso il Premio giornalistico nazionale Reporter Gourmet, che vede importanti firme del giornalismo enogastronomico nella giuria presieduta da Giuseppe Cerasa de “La Repubblica”.



Si prospetta un PicNic tra i papaveri e gli ulivi che portain tavola, anzi sul prato, gustosissimi piatti della gastronomia locale come ad esempio verdure campagnole, formaggi di produzione locale, grigliate di carne e succulente bruschette all’Olio di Trevi. Infine durante i pomeriggi di Pic Nic sarà possibile partecipare alle visite guidate con il sindaco Bernardino Sperandio, anche fotografo ed esperto di storia dell’arte che si impegnerà in prima persona a raccontare e mostrare gli angoli più nascosti della città compresa la Piaggia.



Per maggiori informazioni:www.picnicatrevi.it