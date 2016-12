A Trapani c'è lo street food di "Stragusto"

17:43 - Amate lo street food e la cucina siciliana? Bene, segnatevi questa data. Dal 24 al 27 luglio a Trapani, nell'antica piazza del Mercato del Pesce, si svolgerà il festival del cibo di strada più gustoso d’Italia: lo “Stragusto”. Preparate il palato a panelle (frittelle di farina di ceci), arancine, sfincioni (la tipica pizza palermitana) ma anche al cibo palestinese come il kebab e il falafel e a tante altre prelibatezze straniere e italiane.

STREET FOOD PER OGNI PALATO – Fra le novità di quest'anno “Stragusto” porta in scena lo street food proveniente dai Paesi Baschi, “ospiti esteri” di questa edizione. E poi ancora per la gioia di ogni bongustaio: cibo palestinese come il kebab o il falafel, il lampredotto e la trippa toscana, cùscusu trapanese. E poi ancora: panelle, arancine, sfincione, ma anche i frutti di mare, cabbuci, dolci tipici, focacce, il pane ca meusa, la farinata, delizie pantesche come l’insalata pantesca, i pasticciotti, i mustazzoli.

Salato ma anche dolce con le specialità tipiche siciliane come i cannoli e la granita. Inoltre ogni giorno del festival verranno effettuati laboratori gastronomici. Giovedì 24 luglio alle ore 20 e venerdì 25 luglio alle ore 21 lo chef Francesco Pinello terrà U Cùscusu, il cuscus alla trapanese. Laboratorio con la partecipazione attiva dei partecipanti gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Sabato 26 luglio alle ore 20 lo chef Francesco Pinello terrà invece il laboratorio: Il Pesto alla trapanese, il famoso pesto con l'aglio rosso di Nubia. Il laboratorio propone anche un momento dedicato alla degustazione.



Per maggiori informazioni: www.stragusto.it