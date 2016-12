A Torino per il Salone del Libro

15:13 - A Torino, Lingotto Fiere, dall’8 al 12 maggio, va in scena la ventisettesima edizione del Salone Internazionale del Libro. Tema conduttore: il Bene nelle sue implicazioni filosofiche, etiche, storiche, letterarie e neuroscientifiche. Paese ospite 2014: la Santa Sede. Quattro i padiglioni che ospiteranno l’evento: 1,2,3,5; 51.000 metri quadri di superficie; 27 sale convegni e 1.200 editori per la più grande manifestazione d’Italia dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura.

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2014 – All’evento parteciperanno tutti i marchi editoriali tradizionalmente presenti, dai grandi gruppi ai piccoli e medi editori. Le regioni presenti alla manifestazione, oltre al Veneto, sono: Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria. Trenta il numero delle sale e degli spazi che ospitano presentazioni, incontri e dibattiti. Anche quest’anno torna poi il Salone Off, il Salone del Libro diffuso, che come da tradizione porta libri, autori e spettacoli fuori dai padiglioni fieristici, tra le vie, le piazze e i quartieri di Torino, nel centro e nella periferia, e nei Comuni della provincia per oltre 500 eventi. Una Torino (e non solo) vista bene, come recita il claim della nuova edizione, in tutta la sua ricchezza di proposta e domanda di cultura, per andare alla scoperta di luoghi e realtà cittadini, alcuni poco conosciuti.



Per l’ottavo anno torna il Bookstock Village, la grande area del Salone Internazionale del Libro di Torino sostenuta dalla Compagnia di San Paolo e dedicata in particolare a bambini e giovani da 0 a 20 anni, ma che rivolge la sua programmazione a tutto il pubblico. In questa edizione: riflettori puntati sull’Europa, sull’etica spiegata ai ragazzi, sulle opportunità del clouding e… novità: fumetti e graphic novel, tra i settori più vivaci dell’editoria nazionale. Tra i grandi appuntamenti: apertura del Salone Massimo Cacciari, con il suo nuovo libro Labirinto filosofico sulla grande tradizione metafisica, dialoga con Federico Vercellone. Piergiorgio Odifreddi racconta i momenti salienti della scienza partendo dal poema di Lucrezio, primo grande «manifesto», per arrivare a Newton navigando tra fisica, biologia, arte e letteratura. Il profeta della «decrescita felice», Serge Latouche, presenta la nuova collana dedicata ai fondatori di questa teoria.



Infine a Casa CookBook c’è una grande novità. Da quest'anno, infatti, alla Show Kitchen si aggiunge Cook Lab, uno spazio incontri interamente dedicato ai laboratori di cucina. Un'esperienza unica per tutti gli amanti della cucina che avranno così la possibilità di toccare con mano materie prime ed utensili, scoprendone i segreti e le peculiarità, ascoltare i consigli degli esperti oppure cucinare cibi sotto la guida attenta di chef rinomati. I laboratori sono a numero chiuso.Informazioni utili: orari: gio-do-lu 10-22; ve-sa 10-23. Biglietto intero 10.00 €, ridotto 8.00.



Per maggiori informazioni: www.salonelibro.it