A St. Moritz per il “Das Musikfestival"

12:14 - Ci si può arrivare in auto o anche a bordo del mitico trenino rosso del Bernina che da Tirano raggiunge St. Moritz dopo essersi arrampicato tra gole, gallerie e ripide montagne con vista mozzafiato su laghi, ghiacciai e foreste. Ad attendere il visitatore questo fine settimana dal 5 al 7 settembre c'è la prima edizione del “Das Musikfestival Badrutt’s Palace”, concerto dedicato a Mozart che si svolgerà nella cornice del rinomato grand hotel svizzero Badrutt’s Palace.

"UN CONCERTO "D'ALTRI TEMPI" - L'appuntamento avrà una cadenza semestrale e la prossima tappa sarà quella del 23-25 gennaio 2015. Intanto, all'esordio di questo festival gli spettatori potranno contare su uno spaciale programma tutto dedicato a Mozart, realizzato in collaborazione con l’orchestra da camera “Sinfonia Amadei” e il direttore Lukas Christian Reinitzer. Si andrà dal vivace concerto per piano in Fa maggiore K 459 alla famosa sinfonia n. 40 in Sol minore.

A rendere speciale la kermesse sono anche gli strumenti utilizzati dalla “Sinfonia Amadei”: tutti originali e risalenti al periodo del classicismo viennese. Il “Das Musikfestival Badrutt’s Palace” del 23-25 gennaio 2015 sarà invece dedicato a Ludwig van Beethoven e vedrà sul palco ancora la “Sinfonia Amadei”.



INFORMAZIONI UTILI:



Venerdì, 05.09.2014, ore 19.30 – Concerto di apertura

Sabato, 06.09.2014, ore 18.30 – Concerto di gala

Domenica, 07.09.2014, ore 15.00 – Concerto per famiglie

Per maggiori dettagli sull'evento: www.badruttspalace.com