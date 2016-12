A Siena c'è la dolcezza di CiocoSì

15:35 - Siena, dal 20 al 23 marzo, si trasforma nel tempio del cioccolato con CiocoSì. Tante le novità per questa terza edizione della festa del cioccolato artigianale che si svolgerà in Piazza del Campo tra cui cooking show, degustazioni e momenti di animazione per tutti. Siete pronti a gustare tutta la dolcezza del migliore cioccolato d’Italia? Preparate il palato.

TRE GIORNI AL SAPORE DI CIOCCOLATO - Giovedì 20 marzo apre la manifestazione un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello sport: Urban Choco Running, una piacevole corsa urbana tra le mura della città. La corsa parte da Porta Camollia alle 19.30 e arriva in Piazza del Campo. Tutti i partecipanti avranno diritto ad un omaggio al cioccolato. Venerdì 21 marzo, invece, per la prima volta nella storia del festival ci sarà lo spettacolo itinerante “Tango & Cioccolato” a cura di OblivionTango. L’evento verrà messo in scena in tre diversi punti di Siena: Cafè Berta (ore 20) in Piazza Chigi Saracini, Ristorante Osaka (ore 20.45) in via Pantaneto, e Liberamente Osteria (ore 21.30) in Pizza Del Campo Liberamente Osteria (ore 21.30). Le esibizioni saranno seguite da degustazioni di cioccolato.



Un’altra interessante novità della manifestazione sono i Cooking show delle scuole di cucina. Ad esempio: giovedì 20, alle 18, gli chef di The International Chef Academy of Tuscany, realizzeranno dal vivo la gustosa ricetta del cinghiale in salsa dolceforte. A seguire tanti biscottini di pasta frolla con glassa di cioccolato realizzati da veri e propri baby chef. Venerdì 21 marzo, sarà la volta della Scuola di cucina di Lella e Giulia con il loro primo piatto davvero particolare e delizioso: gnocchi di patate al cioccolato serviti in salsa di parmigiano con sugo di cinta senese in dolceforte. Sempre venerdì, la Fabbrica del Cioccolato, si trasferisce nell’Orto Botanico, dove alle 17.30 si svolgerà un divertente question time attraverso il quale i bambini potranno conoscere più da vicino le piante di cacao e le fasi di lavorazione del cioccolato, in compagnia del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone; anche quest’anno ci sarà “ChocoScacco”, il torneo di scacchi al cioccolato, i tanti corsi di cucina come i workshop “Conoscere il cioccolato” e i momenti dedicati alla degustazione come “Cioccolato &...”, lo spazio dedicato alle degustazioni di vino, grappa e cioccolato.